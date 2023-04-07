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«Основополагающий документ». Беларусь и Россия начнут работу над концепцией союзной безопасности

07 апреля 2023 17:56
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Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Основополагающий документ». Беларусь и Россия начнут работу над концепцией союзной безопасности-1

В сфере безопасности и обороны у нас всегда было отлично. Теперь начинается работа над концепцией союзной безопасности. Над проектом документа будут трудиться государственные органы двух стран. Обещали самый широкий охват.

«Основополагающий документ». Беларусь и Россия начнут работу над концепцией союзной безопасности-4

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член постоянного Комитета Союзного государства:
Это важнейший документ, тем более он важен с той точки зрения, что мы имеем ситуацию достаточно непростую, которая сформирована в связи с деятельностью западных государств в отношении России и Беларуси. У нас уже приняты очень важные документы, причем не так давно – это военная доктрина Союзного государства и Концепция информационной безопасности Союзного государства, которые утверждены были совсем недавно. Естественно необходим основополагающий документ. И вот, своим решением два президента определили задачу по разработке такого документа. И по мере готовности, естественно, утверждение его тоже Высшим государственным советом Союзного государства.

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# Союзное государство # общество # Евгений Пустовой # Алексей Кубрин # Фотофакт

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