«Основополагающий документ». Беларусь и Россия начнут работу над концепцией союзной безопасности

В сфере безопасности и обороны у нас всегда было отлично. Теперь начинается работа над концепцией союзной безопасности. Над проектом документа будут трудиться государственные органы двух стран. Обещали самый широкий охват.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член постоянного Комитета Союзного государства:

Это важнейший документ, тем более он важен с той точки зрения, что мы имеем ситуацию достаточно непростую, которая сформирована в связи с деятельностью западных государств в отношении России и Беларуси. У нас уже приняты очень важные документы, причем не так давно – это военная доктрина Союзного государства и Концепция информационной безопасности Союзного государства, которые утверждены были совсем недавно. Естественно необходим основополагающий документ. И вот, своим решением два президента определили задачу по разработке такого документа. И по мере готовности, естественно, утверждение его тоже Высшим государственным советом Союзного государства.

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