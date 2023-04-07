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«Необходимо было принимать экстренные меры». Рачков о ситуации на западных рубежах и диалоге со странами-соседками

07 апреля 2023 17:33
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Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный «радикализм». В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.

Сфера, которая объединяет и безопасность, и экономику – трудовая миграция. Экономике нужны новые трудовые ресурсы. Но на улицах должно быть спокойно, а в этноконфессиональной среде – мирно. Как в Беларуси сейчас.

«Необходимо было принимать экстренные меры». Рачков о ситуации на западных рубежах и диалоге со странами-соседками-1

Сергей Рачков, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России – председатель Постоянной комиссии Совета Республики:
Вы помните ту ситуацию, которая была у нас на западных границах, когда к нам действительно поехал такой большой поток беженцев и эмигрантов, и нам необходимо было принимать экстренные меры, чтобы урегулировать этот процесс. Поэтому также управление миграционными процессами – важнейшая задача. Диалога по этой тематике у нас сейчас с сопредельными странами не получается, его просто нет.

«Необходимо было принимать экстренные меры». Рачков о ситуации на западных рубежах и диалоге со странами-соседками-4

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# Международная политика # общество # Сергей Рачков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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