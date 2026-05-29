Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета

Как столица готовится встретить 1 июня? Какие решения уже приняты на уровне Мингорсовета, чтобы это лето стало лучшим для наших детей? Кто сегодня стоит на страже детства в режиме 24/7? Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ», которая знает о проблемах и достижениях столичного образования, а также социальной сферы не понаслышке.
В студии – Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Летние каникулы – это время заработать. Расскажите, насколько активно сегодня подростки записываются в трудовые лагеря? Какие вакансии предоставляет город и сколько можно заработать за смену?
Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов:
У нас организовываются на базах учреждений образования лагеря труда и отдыха. Это лагеря, где дети отдыхают и работают. Также наша вторичная трудовая занятость. Вторичная трудовая занятость уже на протяжении последнего года организуется в течение всего календарного года. То есть дети даже в свободное от учебы время могут работать и получать свою заработную плату. Очень востребованы студенческие отряды. Открыта уже смена студенческих отрядов. Студенческие отряды организуются вместе с нашим Белорусским республиканским союзом молодежи для детей от 14 лет. Конечно, это помощь, работа и также проведение различного рода мероприятий. В отношении заработной платы могу сказать, что несмотря на сокращенную продолжительность рабочей недели, заработная плата сохраняется за ребенком в размере той заработной платы, которая установлена штатным расписанием и тарификационными требованиями работника.
Подробности в видео.