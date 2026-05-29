Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета

Как столица готовится встретить 1 июня? Какие решения уже приняты на уровне Мингорсовета, чтобы это лето стало лучшим для наших детей? Кто сегодня стоит на страже детства в режиме 24/7? Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ», которая знает о проблемах и достижениях столичного образования, а также социальной сферы не понаслышке.

В студии – Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Летние каникулы – это время заработать. Расскажите, насколько активно сегодня подростки записываются в трудовые лагеря? Какие вакансии предоставляет город и сколько можно заработать за смену?