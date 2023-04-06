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Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции»

06 апреля 2023 17:46
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Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слаженной работе силовиков двух стран конкуренцию может составить разве что внешнеполитическая. Здесь мы надежная опора и поддержка друг другу. Впрочем, по более тонким моментам тоже наверстываем – обстоятельства подталкивают.

Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Непростой вопрос импортозамещения в сфере микроэлектроники. Даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения. И во многих других. Просто не хочу при средствах массовой информации говорить. Поэтому мы выдержим. Это не автомобиль и трактор создать. Это сложные вещи. Мы научились это делать, у нас есть компетенции. В Советском Союзе это все делали. Просто немного мы сориентировались на Запад. Сегодня поняли, что они нам не друзья. Нам надо самим это все делать.

Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции»-4

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Владимир Путин # Фотофакт

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