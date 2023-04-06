Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции»

Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слаженной работе силовиков двух стран конкуренцию может составить разве что внешнеполитическая. Здесь мы надежная опора и поддержка друг другу. Впрочем, по более тонким моментам тоже наверстываем – обстоятельства подталкивают.