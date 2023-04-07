Гайдукевич: «Военным путём Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает»

Недавно глава государства посещал «Планар». Еще мы же сохранили «Интеграл», «Пеленг». Это из контекста экономики к нарративам безопасности. Да много чего сохранили. Даже так называемые сараи для хранения ядерного оружия. Сейчас это на слуху всего мира. Очередной инфоповод и самый миролюбивый и смелый посыл миру. А гори оно все пропадом.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам:

Очевидно, что военным путем Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает и только поэтому не нападает. В другом случае уже давно бы напали. С размещением тактического ядерного оружия на территории Беларуси мечты о военном вторжении на Западе умрут. И ставка будет сделана на экстремизм, терроризм и попытку расколоть нашу страну и Россию изнутри. Об этом вчера говорил наш глава государства, в том числе и поступление на территорию страны взрывчатки, оружия. Это общий вызов. Террор, экстремизм – это все будет продолжаться, в том числе и в 2024-м, и 2025 году, когда стартуют предвыборные кампании и в Беларуси, и в России.

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