Гайдукевич: «Военным путём Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает»
Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно глава государства посещал «Планар». Еще мы же сохранили «Интеграл», «Пеленг». Это из контекста экономики к нарративам безопасности. Да много чего сохранили. Даже так называемые сараи для хранения ядерного оружия. Сейчас это на слуху всего мира. Очередной инфоповод и самый миролюбивый и смелый посыл миру. А гори оно все пропадом.
Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам:
Очевидно, что военным путем Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает и только поэтому не нападает. В другом случае уже давно бы напали. С размещением тактического ядерного оружия на территории Беларуси мечты о военном вторжении на Западе умрут. И ставка будет сделана на экстремизм, терроризм и попытку расколоть нашу страну и Россию изнутри. Об этом вчера говорил наш глава государства, в том числе и поступление на территорию страны взрывчатки, оружия. Это общий вызов. Террор, экстремизм – это все будет продолжаться, в том числе и в 2024-м, и 2025 году, когда стартуют предвыборные кампании и в Беларуси, и в России.
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