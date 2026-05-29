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Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете

29 мая 2026 14:32
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Как столица готовится встретить 1 июня? Какие решения уже приняты на уровне Мингорсовета, чтобы это лето стало лучшим для наших детей? Кто сегодня стоит на страже детства в режиме 24/7? Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ», которая знает о проблемах и достижениях столичного образования, а также социальной сферы не понаслышке.

В студии – Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Если мы говорим о доступности отдыха, как сегодня распределяются бюджетные дотации? На какую помощь от города могут рассчитывать многодетные семьи или те семьи, которые находятся в сложной ситуации?

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете-2

Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов:
В отношении дотаций: дотацию может получить абсолютно любая семья, любые родители. Достаточно упрощена система получения дотаций. То есть можно написать заявление по месту работы либо в определенный центр. Вся информация есть на сайте. Размеры дотаций сегодня установлены, утверждены. Так, например, дотация на лагерь с круглосуточным пребыванием в этом году достигла 302 белорусских рубля. Школьный лагерь – это сумма 127 белорусских рублей. Палаточные лагеря в зависимости от количества дней. Если это девятидневный палаточный лагерь – 155 белорусских рублей, двенадцатидневный – это 127 белорусских рублей. Также я знаю, что на многих предприятиях, согласно коллективных договоров, дополнительно выделяется дотация сотрудникам предприятия. То есть в некоторых случаях сумма путевки достигает всего 10-15 % от стоимости. В отношении многодетных семей: многодетная семья имеет право оздоровить ребенка, используя дотацию два раза в течение летнего периода, в отличие от одного раза, как это могут сделать немногодетные семьи.

Подробности в видео.

# Ольга Шерснёва # Детские сады в Беларуси # Светлана Бондарева # Дети

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