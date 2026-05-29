Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой.

В Воложине появился арт-объект, посвященный главным человеческим ценностям – семье, миру и любви. Его приурочили к Году белорусской женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Композицию установили на улице Набережной. Каждый элемент инсталляции наполнен особым символизмом. В центре – силуэт женщины с букетом цветов, а вокруг нее – дети. Это образ материнской любви, мудрости и продолжения рода. Ажурные узоры на руках подчеркивают трудолюбие и силу духа белорусского мужчины. И вместе они создают гармонию, на которой держится будущее нации.

Ольга Протосевич, заместитель директора Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

Яркое красное солнце за спинами наших героев – символ любви, а любовь это первооснова общества. Крепкие мужские руки обрамляют образ – это символ мужа и отца, его роль в защите, поддержке и созидании. Цель нашей работы, как работников социальной защиты – это защита и поддержка семьи.

Новый арт-объект уже стал украшением Воложина и местом притяжения для всех, кому дороги семейные ценности.