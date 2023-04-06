Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить

Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – закрытого характера. О чем в деталях шла речь двух лидеров в первый день встречи? Можно только догадываться. Хотя наш Президент намекнул журналистам: меньше – об экономике, больше – о безопасности.

Для тех, кто думает иначе или никак не может поверить, – красноречивое подтверждение тому, что Беларусь не относится к оружию (ядерному или любому другому) как к игрушке, предмету для бравады или торга – комментарий Александра Лукашенко относительно волнений Эммануэля Макрона.

Только что, вы, наверное, удивитесь, Макрон заявил, что ни одна страна не имеет права размещать ядерное оружие на территории другой страны. Это он сказал на пресс-конференции с Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ умеет делать, – все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они.

Это исключительно вынужденная ответная мера на усиление НАТО. Реакция на абсолютно новый выпад в адрес Союзного государства. Его и другие вызовы должны учесть в общей обновленной Концепции безопасности. Она на повестке.