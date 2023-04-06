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Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить

06 апреля 2023 17:10
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Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – закрытого характера. О чем в деталях шла речь двух лидеров в первый день встречи? Можно только догадываться. Хотя наш Президент намекнул журналистам: меньше – об экономике, больше – о безопасности.

Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить-1

Для тех, кто думает иначе или никак не может поверить, – красноречивое подтверждение тому, что Беларусь не относится к оружию (ядерному или любому другому) как к игрушке, предмету для бравады или торга – комментарий Александра Лукашенко относительно волнений Эммануэля Макрона.

Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить-4

Только что, вы, наверное, удивитесь, Макрон заявил, что ни одна страна не имеет права размещать ядерное оружие на территории другой страны. Это он сказал на пресс-конференции с Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ умеет делать, все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они.

Это исключительно вынужденная ответная мера на усиление НАТО. Реакция на абсолютно новый выпад в адрес Союзного государства. Его и другие вызовы должны учесть в общей обновленной Концепции безопасности. Она на повестке.

Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Эммануэль Макрон # Владимир Путин # Фотофакт

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