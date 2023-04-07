«Меняются настройки в головах у людей». Как с помощью информации захватывают целые народы?

Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный «радикализм». В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.

Противостояние было и будет. И реальный результат иногда затмевают информационные посылы. Союзная группировка есть. А совместного медиахолдинга пока нет. На высшей встрече союзного масштаба Александр Лукашенко снова затронул эту тему. Впрочем, у всех есть понимание, что такое сейчас информация.