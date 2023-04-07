«Меняются настройки в головах у людей». Как с помощью информации захватывают целые народы?

Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный «радикализм». В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.
Противостояние было и будет. И реальный результат иногда затмевают информационные посылы. Союзная группировка есть. А совместного медиахолдинга пока нет. На высшей встрече союзного масштаба Александр Лукашенко снова затронул эту тему. Впрочем, у всех есть понимание, что такое сейчас информация.
Маргарита Павлова, член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России – член Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности:
Мы живем в эпоху ментальных, информационных, гибридных войн, когда самое главное – оккупация – происходит с помощью изменения сознания. Меняются настройки в головах у людей, какие-то базовые принципы, базовые убеждения. И все – человеком можно управлять.
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