От ПДД до безопасности на воде – увлекательная квест-игра для школьников проходит в Минске

92 дня абсолютного счастья, свободных от будильников, уроков и домашних заданий. О таком затяжном тайм-ауте мечтает каждый школьник. У каждого свой рецепт идеального лета, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Но каникулы – это не повод отключать бдительность. Скоростные самокаты, велосипедные треки, манящая прохлада водоемов – долгожданные приключения всегда граничат с серьезным риском. Чтобы три месяца безопасности не превратились в драму, в столице дали старт масштабному интерактивному проекту «ЛЕТО-БУМ». Формула проста: безопасно, увлекательно, молодежно. Но это не скучные лекции, а захватывающие квесты, где жизненно важные правила проверяют на практике.

Владимир Богданов, заместитель директора Минского государственного дворца детей и молодежи:

Именно через такой формат мероприятия мы еще раз напомним ребятам, как правильно себя вести, если даже нет рядом взрослых, если какие-то опасные ситуации возникают. На протяжении периода с 25 мая по 5 июня наши локации будут посещать ежедневно более 600 ребят из учреждений образования. Каждая команда получит сертификат безопасности.

Но заветный документ просто так никому не достанется. Впереди у ребят полоса препятствий из восьми тематических станций. На каждой организаторы приготовили серьезную проверку. Пожалуй, одна из самых волнительных станций в квесте – от ОСВОД. Здесь не учат плавать кролем, здесь учат не тонуть. Школьники проверили свои знания в этой области. Вопросы простые, но жизненно важные.