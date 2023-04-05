Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было?

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств обменялись краткими мнениями по повестке друг друга – недавняя поездка Путина в Тулу и Послание президента Беларуси народу. Александр Лукашенко дал свою оценку открыто.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я внимательно наблюдал вашу поездку в Тулу. Очень правильная, хорошая поездка, но опять же, и уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя пример сельского хозяйства: все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России, когда такое было?

Точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, ну а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать: и ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени.