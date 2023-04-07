Путин: Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в военно-технической сфере

Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономическое сотрудничество с Беларусью Владимир Путин оценил кратко, но емко: «Впечатляет». Минск впервые в товарообороте с Россией достиг положительного сальдо. А вот растиражированные цитаты нашего президента касались безопасности.

Восемь программ из 28-ми уже выполнены. В целом же дорожные карты воплощены на 80 %. Это цифры. По мнению аналитиков, пожалуй, самый существенный из не выполненных пунктов дорожной карты – формирование единого электроэнергетического рынка. И об этом Владимир Путин вспомнил.