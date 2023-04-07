Путин: Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в военно-технической сфере
Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономическое сотрудничество с Беларусью Владимир Путин оценил кратко, но емко: «Впечатляет». Минск впервые в товарообороте с Россией достиг положительного сальдо. А вот растиражированные цитаты нашего президента касались безопасности.
Восемь программ из 28-ми уже выполнены. В целом же дорожные карты воплощены на 80 %. Это цифры. По мнению аналитиков, пожалуй, самый существенный из не выполненных пунктов дорожной карты – формирование единого электроэнергетического рынка. И об этом Владимир Путин вспомнил.
Владимир Путин, президент России:
Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка. Россия и Беларусь наращивают и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня.
Решения затрагивают судьбы десятков миллионов людей, интересы двух государств – нас и самой крупнейшей по площади России. Поэтому так въедливо изучают каждый пункт. До декабря 2023 года они все должны быть реализованы. И это лишь финал первого периода. Дальше новый этаж интеграционных задач. Дом должен получиться многоэтажным.
Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член постоянного Комитета Союзного государства:
Естественно, экономика потребует дальнейшего продвижения в решении этих вопросов. Как вы помните, у нас была такая схема реализации деятельности в рамках приоритетных направлений развития Союзного государства. Сегодня экономическая ситуация. И вот решение, принятое, как вы знаете, в ноябре 2021 года, одобренное решением Высшего госсовета № 6, перешло к практике союзных программ. Естественно, последующие наверняка дальше документы, которые будут определять основные направления развития Союзного государства. И, по всей видимости, появятся какие-то новые союзные программы именно в этом формате, которые будут реализованы.
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