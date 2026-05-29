Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 80-летием со дня основания предприятия

МТЗ по праву можно считать национальной гордостью. Завод вносит вклад в обеспечение экономической стабильности и продовольственной безопасности страны, олицетворяет белорусское трудолюбие и стабильность. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси коллективу и ветеранам Минского тракторного завода с 80-летием со дня основания предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил: «История легендарного МТЗ началась в 1946 году, когда страна, залечивая раны после Великой Отечественной войны, возрождалась и поднимала промышленность. Завод стал не просто всесоюзной стройкой, а превратился в символ созидания и мирного труда победителей. За 80 лет пройден огромный путь: от выпуска плуга до первого колесного трактора, от запуска в производство простой и надежной машины МТЗ-80 до энергонасыщенной и самой мощной в мире модели классической компоновки BELARUS 5425. Вы не только сохранили послевоенное наследие, но и приумножили его, превратив верного помощника тружеников села – трактор BELARUS – в бренд мирового уровня, известный на всех континентах».

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам предприятия, а также их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.