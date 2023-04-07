Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо
Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.
Прорывные союзные решения приняты полтора года назад. Осенью 2021 года – 28 союзных программ. Кстати, они уберегли нас от многих рисков. Без это плана уже сейчас было бы очень сложно.
Вадим Гигин, политический аналитик, председатель Белорусского общества «Знание»:
Нынешняя обстановка, которая создалась в условиях невиданного ранее давления со стороны Запада, давайте прямо говорить, со стороны Соединенных Штатов, требует постоянного согласования. И эти встречи, согласование позиций, законодательных актов, совместных действий, особенно сейчас, это же дает конкретный результат. Мы видим, какой прорыв в экономике двусторонней. Выход на 50 миллиардов товарооборота, положительное сальдо для Беларуси, решение очень многих застарелых проблем, которые не могли быть разрешены на протяжении долгих лет. Все процессы ускорились, в этом плане мы даже где-то нашим противникам должны сказать спасибо. Как говорит Александр Лукашенко, если бы не было этого давления, его надо было бы придумать.
Промышленную кооперацию наш Президент Кремлю предлагал всегда. Даже когда ажиотажные сыры и колбасы из Беларуси не пускали к российскому потребителю. В Минске понимали: данкверты приходят и уходят, а дружба между глубинными народами неизменна. Как ее воплощение – отношения между Президентами. Многое так и осталось за закрытыми дверями ночных переговоров. Увидим и поймем.
Вадим Гигин:
Частота встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина свидетельствует о союзнических отношениях между нашими странами на самом деле, особой атмосфере, которая существует между двумя лидерами. И порой смешно читать в какой-то недружественной прессе, у псевдоаналитиков, когда они пытаются трактовать со своей точки зрения. Владимир Путин и Александр Лукашенко за долгие годы своего знакомства, общения, сотрудничества уже настолько понимают друг друга, настолько знают стиль друг друга, что сторонний наблюдать порой даже не может проникнуть в эту особую атмосферу их отношений.
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