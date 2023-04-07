Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо

Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.

Прорывные союзные решения приняты полтора года назад. Осенью 2021 года – 28 союзных программ. Кстати, они уберегли нас от многих рисков. Без это плана уже сейчас было бы очень сложно.

Вадим Гигин, политический аналитик, председатель Белорусского общества «Знание»:

Нынешняя обстановка, которая создалась в условиях невиданного ранее давления со стороны Запада, давайте прямо говорить, со стороны Соединенных Штатов, требует постоянного согласования. И эти встречи, согласование позиций, законодательных актов, совместных действий, особенно сейчас, это же дает конкретный результат. Мы видим, какой прорыв в экономике двусторонней. Выход на 50 миллиардов товарооборота, положительное сальдо для Беларуси, решение очень многих застарелых проблем, которые не могли быть разрешены на протяжении долгих лет. Все процессы ускорились, в этом плане мы даже где-то нашим противникам должны сказать спасибо. Как говорит Александр Лукашенко, если бы не было этого давления, его надо было бы придумать.