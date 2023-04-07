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Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо

07 апреля 2023 17:22
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Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенты провели долгие и плодотворные переговоры.

Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо-1

Прорывные союзные решения приняты полтора года назад. Осенью 2021 года – 28 союзных программ. Кстати, они уберегли нас от многих рисков. Без это плана уже сейчас было бы очень сложно.

Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо-4

Вадим Гигин, политический аналитик, председатель Белорусского общества «Знание»:
Нынешняя обстановка, которая создалась в условиях невиданного ранее давления со стороны Запада, давайте прямо говорить, со стороны Соединенных Штатов, требует постоянного согласования. И эти встречи, согласование позиций, законодательных актов, совместных действий, особенно сейчас, это же дает конкретный результат. Мы видим, какой прорыв в экономике двусторонней. Выход на 50 миллиардов товарооборота, положительное сальдо для Беларуси, решение очень многих застарелых проблем, которые не могли быть разрешены на протяжении долгих лет. Все процессы ускорились, в этом плане мы даже где-то нашим противникам должны сказать спасибо. Как говорит Александр Лукашенко, если бы не было этого давления, его надо было бы придумать.

Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо-7

Промышленную кооперацию наш Президент Кремлю предлагал всегда. Даже когда ажиотажные сыры и колбасы из Беларуси не пускали к российскому потребителю. В Минске понимали: данкверты приходят и уходят, а дружба между глубинными народами неизменна. Как ее воплощение – отношения между Президентами. Многое так и осталось за закрытыми дверями ночных переговоров. Увидим и поймем.

Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо-10

Вадим Гигин:
Частота встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина свидетельствует о союзнических отношениях между нашими странами на самом деле, особой атмосфере, которая существует между двумя лидерами. И порой смешно читать в какой-то недружественной прессе, у псевдоаналитиков, когда они пытаются трактовать со своей точки зрения. Владимир Путин и Александр Лукашенко за долгие годы своего знакомства, общения, сотрудничества уже настолько понимают друг друга, настолько знают стиль друг друга, что сторонний наблюдать порой даже не может проникнуть в эту особую атмосферу их отношений.

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# Союзное государство # общество # Вадим Гигин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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