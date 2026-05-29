2,5 тыс. школьников Минской области проходят учебно-полевые сборы

Вместо школьного звонка – команда «подъем». У 10-классников проходят учебно-полевые сборы. Около 2,5 тысячи юношей со всей Минской области окунулись в армейский быт. Ребята проходят строевую, огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Занятия организованы в лагерях, на базах отдыха и в воинских частях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместо школьных парт и гаджетов – палатки и строевая подготовка. 10-классники школ Воложинского района уже несколько дней живут по армейскому уставу. В лагере «Зимородок» организованы учебно-полевые сборы. 50 юношей проходят мини-курс молодого бойца.

Анна Куртасова, корреспондент:

Ранний подъем, построение, пробежка и отработка навыков, полученных в учебном году. У ребят строгий распорядок дня и дисциплина – все по-взрослому. Занятия максимально приближены к условиям реальных воинских частей.