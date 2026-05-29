2,5 тыс. школьников Минской области проходят учебно-полевые сборы
Вместо школьного звонка – команда «подъем». У 10-классников проходят учебно-полевые сборы. Около 2,5 тысячи юношей со всей Минской области окунулись в армейский быт. Ребята проходят строевую, огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Занятия организованы в лагерях, на базах отдыха и в воинских частях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вместо школьных парт и гаджетов – палатки и строевая подготовка. 10-классники школ Воложинского района уже несколько дней живут по армейскому уставу. В лагере «Зимородок» организованы учебно-полевые сборы. 50 юношей проходят мини-курс молодого бойца.
Анна Куртасова, корреспондент:
Ранний подъем, построение, пробежка и отработка навыков, полученных в учебном году. У ребят строгий распорядок дня и дисциплина – все по-взрослому. Занятия максимально приближены к условиям реальных воинских частей.
Сюда прибыли юноши, которые прошли по медицинским показаниям и получили допуск для сборов. В 2026 году они проходят в новом формате: круглосуточно, 10 дней вместо пяти. Это практическая часть курса «Допризывная подготовка». Итоговые оценки за его прохождение учитываются при переводе в 11-й класс.
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