Главные новости сегодня, 29 мая, приходят из Астаны. В столице Казахстана завершилось заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Главы государств-участников ЕАЭС Союза поддержали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках интеграционного объединения. В своем выступлении Александр Лукашенко подчеркнул: за 12 лет интеграции Союз накопил огромный потенциал, однако время деклараций прошло – сейчас необходимы конкретные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер заявил, что люди и бизнес-сообщество в каждой из стран «пятерки» должны на себе почувствовать реальную выгоду от совместных промышленных проектов, единых цифровых рынков и отсутствия бюрократических барьеров во взаимной торговле. На заседании Высшего совета Александр Лукашенко обозначил четыре фундаментальных шага, которые необходимы для реального, а не бумажного суверенитета стран-участниц.

Вместе с тем белорусский лидер обозначил и системные проблемы, которые мешают объединению двигаться вперед. Александр Лукашенко обратил внимание коллег на пробуксовку в промышленной политике. По мнению Президента, вместо масштабных совместных проектов страны Союза нередко создают дублирующие производства, а затем закрывают свои рынки утильсборами и барьерами. Исправлять эту ситуацию Минск предлагает через реальную кооперацию, в том числе в агросекторе.

Уже после закрытия официальных сессий саммита Александр Лукашенко подробно ответил на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовали не только вопросы экономического развития ЕАЭС, но и недавние международные контакты, а также непрекращающиеся информационные вбросы Запада о якобы военных планах Минска. Президент предельно четко расставил точки над «i» в вопросах безопасности, а также раскрыл детали телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эмманюэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю, и ты же знаешь, думаю: а что потом, в отличие от них. Так вот, что касается Эмманюэля Макрона, Президента Франции, – об этом шла речь. Но в таком плане: Александр Григорьевич (мне удивительно, как он это выговаривает) вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю: да господь с тобой! Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие? Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал – только в одном случае: если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все.

И чем закончили, главное. Закончили Украиной и последствия: если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же, говорит, понимаете, что мы вынуждены будем отвечать. Я говорю: вам не отвечать надо, стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю: если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване. Ну, в Москву, может, вам и не очень. Приехали бы в Минск, мы с Владимиром Владимировичем бы вас встретили в Минске. Вот так, шутя. Он говорит: я не исключаю этой встречи.

Сопутствующих вопросах было море: и о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами. Вскользь затронули этот вопрос. Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать нас по голове и толкать к миру. А мы должны решать эти вопросы, потому что мы непосредственно здесь живем.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры подписали пакет документов. Это серьезный шаг по расширению торговых горизонтов «пятерки». Речь идет о старте официальных переговоров о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом. Одновременно с этим участники Высшего совета зафиксировали новые договоренности с Сербией, которые позволят кардинально ускорить и облегчить прохождение таможенных процедур между государствами ЕАЭС и Белградом.