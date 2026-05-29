Восемь десятилетий безупречного качества, покорившего планету. Минский тракторный завод отмечает 80-летний юбилей. Сегодня МТЗ – это не просто промышленный флагман, а настоящий бренд и гордость Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный капитал завода – это люди. В юбилей предприятия чествовали ветеранов производства и наградили лучших сотрудников, чьим трудом создается слава отечественного машиностроения. Для гостей устроили зрелищное шоу тяжелой техники, где представлены флагманские модели: от маневренной 622-й серии до новейшей модели 542-го сильного трактора. Поздравляют МТЗ с юбилеем звезды белорусской эстрады, а также гости из России – группа «Иванушки». Завершится празднование вечерним фейерверком.

Вероника Жуковская, бухгалтер Минского тракторного завода:

У меня вся семья работает на тракторном заводе: мама, сестра, отчим, и мне посоветовали прийти на завод. Я здесь работаю уже очень много лет. Мне нравится коллектив в первую очередь, работа. Зарплата тоже устраивает.

Вячеслав Завадский, начальник службы железнодорожного цеха МТЗ:

Я работаю в железнодорожном цехе. Железнодорожный цех обслуживает все цеха завода, подает вагоны на территорию завода.