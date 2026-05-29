Минский тракторный завод отмечает 80-летний юбилей
Восемь десятилетий безупречного качества, покорившего планету. Минский тракторный завод отмечает 80-летний юбилей. Сегодня МТЗ – это не просто промышленный флагман, а настоящий бренд и гордость Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный капитал завода – это люди. В юбилей предприятия чествовали ветеранов производства и наградили лучших сотрудников, чьим трудом создается слава отечественного машиностроения. Для гостей устроили зрелищное шоу тяжелой техники, где представлены флагманские модели: от маневренной 622-й серии до новейшей модели 542-го сильного трактора.
Поздравляют МТЗ с юбилеем звезды белорусской эстрады, а также гости из России – группа «Иванушки». Завершится празднование вечерним фейерверком.
Вероника Жуковская, бухгалтер Минского тракторного завода:
У меня вся семья работает на тракторном заводе: мама, сестра, отчим, и мне посоветовали прийти на завод. Я здесь работаю уже очень много лет. Мне нравится коллектив в первую очередь, работа. Зарплата тоже устраивает.
Вячеслав Завадский, начальник службы железнодорожного цеха МТЗ:
Я работаю в железнодорожном цехе. Железнодорожный цех обслуживает все цеха завода, подает вагоны на территорию завода.
За свою историю Минский тракторный завод выпустил более 4 миллионов машин. Сегодня с конвейера ежегодно сходит около 50 тысяч единиц техники. Бренд «Беларус» признан на пяти континентах. Белорусские тракторы работают в 125 странах.
Ставку в новой пятилетке на производстве делают на роботизацию и беспилотные технологии. МТЗ активно внедряет искусственный интеллект в управление техникой. Легендарные «Беларусы» могут работать в поле без участия человека. При этом отечественный трактор остается синонимом качества, но теперь уже на уровне самых высоких технологий будущего.