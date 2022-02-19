Придыбайло в интервью Азарёнку: когда видишь, как общаются наши президенты, на душе становится спокойно

Новости Беларуси. В то время, когда готовятся провокации, президенты Беларуси и России вместе. И нет той силы, которая сломила бы наши страны. В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях легендарный журналист RT Костя Придыбайло. Костя, приветствую.

Константин Придыбайло, журналист RT:

Привет, Гриша. Еще не легендарный, но спасибо. Григорий Азаренок:

Тем не менее особенно в свядомам коле, в этих кругах при твоем имени у них начинается падучая, судорога и так далее. Костя, как так получается интересно: кода ты в Минске, Президент Лукашенко летит в Москву, и они общаются с Владимиром Путиным. Вчера были большие переговоры, сегодня совместное инспектирование учений. Как твои впечатления? «Учения не направлены на нападение, они направлены на защиту» Константин Придыбайло:

На самом деле действительно такое совпадение. Я уже не раз отмечал, что как только по делу, не по делу я приезжаю в Беларусь, Александр Лукашенко приезжает в Россию к Владимиру Путину. Не знаю, может быть параллели здесь, конечно, случайны, но забавно. На фоне обострения ситуации в Украине, на юго-востоке Украины, в ЛНР, ДНР (непризнанных республиках) вот этот визит и совместное участие говорит о том, что, наверное, этот симбиоз России и Беларуси среди глав государств и нас с тобой показывает единение, тот самый единый союзный кулак, который стукнул по столу в рамках ОДКБ в Казахстане, а сейчас он просто сжимается и показывает, что провокации не пройдут. И как раз таки эти учения не направлены на нападение, они направлены на защиту. И мы видим, что происходит в Украине: не со стороны ДНР и ЛНР идет обстрел, не ближайшие украинские те города. Азаренок: как же они хотят войны! В речи Байдена на фоне разрывов снарядов в Донбассе чувствуется – скорее бы. Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Всю ночь следили. Там идут обстрелы, да. Кстати, мне очень понравилась одна заметка в интернете: в республиках Донбасса увозят детей, стариков, пенсионеров, инвалидов, а в «Шумерии», как это в интернете называют, увозили олигархов, счета, 12 миллиардов долларов и так далее. «Детей было очень много». Из ДНР и ЛНР эвакуируют жителей, выехали более 10 тысяч человек. Читайте здесь. По вчерашней встрече. Ведь есть такие очень важные понятия, как протокол, как лидеры общаются. Все за этим всегда следят. И вот мы видели с Макроном, с Орбаном длинное расстояние. Ну, то есть хозяин Кремля дает понять, какие у них отношения. А с Президентом нашим – обнялись, рядом сидят. Константин Придыбайло:

Это как раз таки показывает уровень отношений. Они доверяют друг другу максимально. Когда ты видишь, как общаются наши президенты, честно говоря, на душе становится спокойно. Потому что, чего тут далеко ходить, несколько лет назад немножко была размолвка, отношения похолодели, но сейчас, надеюсь, все будет хорошо. И это как раз таки очень показательно.

Григорий Азаренок:

Мы видим, что в условиях санкционного давления, все более яростного на наши страны, Владимир Путин сказал, что они введут санкции, нападем мы, не нападем, они придумают повод. Украину сейчас называют «Страна 404» Константин Придыбайло:

Сегодня утром читаешь новости. В Америке уже прошел вечер, традиционные брифинги всех и вся, даже называть не хочется, и они уже начали говорить о санкциях. Извините, нападает на республики ДНР и ЛНР Украина. Григорий Азаренок:

Даже ОБСЕ признала: мы не проведем брифинг, потому что Украина не хочет. Не хочет конструктивно разговаривать. Константин Придыбайло:

И нарушает минские договоренности. Россия открыла свои контрольно-пропускные пункты для женщин и детей, которые хотят оттуда уехать, чтобы спастись. Но в этот же момент не на Украину накладывают санкции как агрессора реального, против, как они считают, ДНР и ЛНР своей землей. То есть получается, они против своего народа применяют западное, иностранное оружие. Здесь все понятно. На самом деле Украина сейчас такая страна, ее называют «Страна 404». Те люди, которые находятся сейчас на линии соприкосновения, на 99 % конченые отморозки. И когда этим дебилам, извините, дают оружие, у них руки чешутся, чтобы его применить. И я уверен, что вполне может быть, что Зеленский вообще не в курсе. Кстати, Зеленский до сих пор… Григорий Азаренок:

Он в панике бегает, носится, не знает, что делать. Не было никаких заявлений.