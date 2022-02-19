«Детей было очень много». Из ДНР и ЛНР эвакуируют жителей, выехали более 10 тысяч человек

Продолжаем следить за ситуацией на юго-востоке Украины. Накануне вечером, 18 февраля, обстановка обострилась. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пределы этих территорий запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Людей в запасе призвали прибыть в военные комиссариаты. Только за прошедшие сутки украинские силовики нарушали режим тишины более 30 раз. Накануне в Луганске произошло два взрыва на газопроводе «Дружба». Звучат заявления о диверсии.

Не было спокойным и утро 19 февраля. Взрывы и выстрелы начались с 5:00. Под обстрел на окраине Горловки попали журналисты – съемочная группа телеканала RT Arabic. Благо, никто не пострадал. При этом в Киеве заявили о полном контроле ситуации. Мировое сообщество призывает Киев сесть за стол переговоров. Но там от прямого диалога с Донецком и Луганском отказываются категорически. Эскалация конфликта на линии соприкосновения стала поводом для эвакуации людей.

Было предупреждение о том, что украинские власти собираются нас бомбить. Наши власти, администрация объявили эвакуацию. Все, кто желал, предпочтение – мамы, дети, старики – были подогнаны автобусы к нашей сельской администрации. Мы сели. Людей было много, люди разные. Детей было очень много. У нас в автобусе было очень много детей. Из 35 пассажиров у нас 26 детей было. Старались к каждому подойти с пониманием, вниманием.