Экспресс-доставка тоже была. Рассказываем, как работала белорусская почта в ХХ веке

Новости Беларуси. До наших дней на территории Стародорожского района сохранилось два здания почтовой станции начала ХХ века. Как работала почтмейстерская, можно наглядно представить в музее, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Здесь у нас рабочее место нашего почтмейстера. Стоит отметить такой интересный факт, что почтмейстерами в начале ХХ века могли служить только мужчины. И эта профессия передавалась от отца к сыну. Можно сказать, она была династийная. Здесь у нас представлены его рабочее место. Это, естественно, инвентарные книги, это посылки, бандероли, это канцелярские принадлежности, ну и украшением нашего зала является телеграф. Телеграфистками, к слову, работали ближайшие родственницы женского пола, которые имели родственные отношения с почтмейстером. Работа была сложная, для кандидаток были требования. На роль телеграфистки были очень высокие требования. Это должна была быть девушка до 35 лет либо вдова. Либо ближайшая родственница почтмейстера, потому что работа такая, отходить от которой нельзя было. Ну и конечно, хочу обратить ваше внимание на вот этот вот почтовый рожок. Услышав звук почтового рожка, он свидетельствовал о том, что приближается княжеский гонец. Соответственно, у него есть какое-то важное заявление от князя, адресованное народу. И услышав звук почтового рожка, двери города беспрепятственно открывались и утром, и днем, и ночью.

Работа почтмейстера была не только очень престижной. Его особый статус подчеркивала даже форма. Но и сложной. За ошибки или промедления в работе почты почтмейстер платил из своего кармана. Журналисты того времени писали, что штрафов на местных станциях почти не было. А в качестве доказательства экспресс-возможностей почты даже был проведен необычный эксперимент. Екатерина Сидорок:

Был зарегистрирован такой случай, что с почты местечка Старые Дороги отправили посылку князья Вильгенштейны в Слоним корзину живых цветов, посылка была отправлена утром и уже к вечеру она была в Слониме. То есть это говорит об экспресс доставке почтовых отправлений, из Слонима же в целях эксперимента отправили обратно эту посылку, которая пришла на почтовую станцию Старые Дороги утром следующего дня и цветы были ни грамма не увядшие. То есть свежие, как были отправлены, в том состоянии и пришли они обратно, то есть это было сделано, чтобы показать насколько активно и хорошо, бесперебойно работает почтовая служба. Пассажирский транспорт начала XX века незамысловатый – зимой сани, летом дилижансы.

Екатерина Сидорок:

При перевозке крупногабаритного груза это могли быть продовольственные товары, бочки с сельдью, с огурцами, также это почтовые грузы, бандероли, газеты, открытки, многое другое, ямщики имели при себе свидетельство на лошадь-тяжеловоза. Такое свидетельство можно сравнить с сегодняшним техпаспортом на автомобиль, в котором мы указываем тип кузова, окраску, то же самое имели при себе ямщики, только с указанием года рождения лошади и краткой родословной. Таких ямщиков называли балаголами. Балагол – это ямщик, который занимался перевозкой тяжелых грузов. На спине у таких ямщиков был прикреплен циферблат, часы механические, на которых указывалось точное время, благодаря которому человек, сопровождающий груз, мог видеть, что он не выбивается или, наоборот, выбивается из графика поставки грузов. А поскольку транспорт был гужевым, при каждой почтовой станции непременно была кузница. Считайте, пит-стоп для отдыха и подковки лошадей.

Екатерина Сидорок:

Оказать скорую техническую помощь транспорту гужевому, экстренно переподковать, накормить, напоить, поправить упряжь, заменить колеса, все поломки в кратчайшие сроки устранялись кузнецом и его подмастерьем. Зачастую это был его ребенок. Почтой раньше обозначался не только способ доставки, но и путешествия. Отсюда выражение «ехать на почтовых». И неотъемлемым колоритным атрибутом всех почтовых станций была корчма. Екатерина Сидорок:

Корчма в своем привычном понятии – это типичная селянская хата, перестроенная под прием большого количества гостей. Это обязательно большой зал, где умещалось много столов. Обязательным атрибутом каждой корчмы были музыканты.