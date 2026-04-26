Новости по тегу #Виктор Орбан

В видеообращении политик объяснил, что сейчас его задача находится вне стен законодательного собрания. Орбан сосредоточится на реорганизации и укреплении своей партии «Фидес».
Мадьяр призывает силовиков не допустить выезда за границу близких к Орбану бизнесменов.
«Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса»
Жизнь показывает: граждане быстро привыкают ко всему хорошему – настолько, что начинают его требовать, считать «положенным», данным, можно сказать, по праву рождения.
«Я вышел с этого интервью с пониманием, что теперь у меня есть человек, которому я могу доверять, с которым интересно общаться, который может мне много рассказать и с которым у меня есть чем поделиться».
СМИ взволновало состояние Зеленского после выборов в Венгрии.
Politico: союзники Орбана в Европейском союзе могут принять его идеи в вопросе Киева
Berliner Zeitung: Зеленский требует от Мерца срочно дать Киеву кредит
Смотрите в это воскресенье, 12 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
Кошкович: заявление Трампа о Венгрии – сигнал Зеленскому.
«Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна», – говорится в материале со ссылкой на расшифровку разговора.
«Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе...» – сказал он.
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