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Новости по тегу #Виктор Орбан

Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии
26 апреля 2026 13:44

Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии

Мадьяр призывает заблокировать счета и выезд соратникам Орбана
26 апреля 2026 07:31

Мадьяр призывает заблокировать счета и выезд соратникам Орбана

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии
17 апреля 2026 20:11

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»
17 апреля 2026 17:35

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»

Рик Санчес: если Лукашенко диктатор, то я – королева Англии
17 апреля 2026 16:48

Рик Санчес: если Лукашенко диктатор, то я – королева Англии

UnHerd: Зеленскому недолго остается радоваться поражению Орбана на выборах
15 апреля 2026 11:27

UnHerd: Зеленскому недолго остается радоваться поражению Орбана на выборах

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана
15 апреля 2026 08:39

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана

BZ: Зеленский выставил ЕС требования после поражения Орбана на выборах
15 апреля 2026 07:54

BZ: Зеленский выставил ЕС требования после поражения Орбана на выборах

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»
11 апреля 2026 18:03

Как выборы в Венгрии определяют будущее всего ЕС? Анонс ток-шоу «Мнения»

Кошкович: заявление Трампа о Венгрии является сигналом Зеленскому
11 апреля 2026 11:22

Кошкович: заявление Трампа о Венгрии является сигналом Зеленскому

Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши, спасшей льва
07 апреля 2026 15:03

Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши, спасшей льва

Вэнс: Орбан – один из настоящих государственных деятелей в Европе
07 апреля 2026 11:35

Вэнс: Орбан – один из настоящих государственных деятелей в Европе