«Из небольшого села разросся районный центр». Как Старые Дороги в XIX веке изменились с появлением железной дороги?

Новости Беларуси. О Старых Дорогах известно еще со времен ВКЛ. Правда, тогда поселение называлось просто Дороги. Позже в нескольких километрах появилось еще одно местечко. Так и стали звать по старшинству: Старые и Новые Дороги. Но вот действительно новая история населенного пункта началась в конце века XIX-го. Со строительством Московско-Варшавского тракта, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Первое упоминание о нашем городе, тогда это было небольшое село, датируется 1524 годом. А экономическое и социальное развитие наш регион получил благодаря решению застройки Московско-Варшавского тракта. И нам очень повезло, что этот почтовый тракт прошел через наш район. Социально-экономическое развитие пришлось как раз на этот момент. Яна Шипко, корреспондент:

Насколько тяжело было построить железную дорогу в вашей местности?

Екатерина Сидорок:

Построить ее было довольно сложно, потому что земля была неразработанная, это был сплошной лесной массив, однако по прошению семьи Осипа Дорогана, которые неоднократно подавали прошение в Министерство путей и сообщений с просьбой разрешить им за собственные средства построить им железнодорожную ветку, соединяющую Осиповичи и Старые Дороги с целью экономического развития данного региона. Дорогу было построить сложно – местность болотистая, лесной массив кругом, но на фотоснимках архивных вы можете наглядно увидеть, насколько сложно было в условиях болота строить эту дорогу. Даже между постройкой и какими-то лавками с продуктами также были вот такие дощатые настилы для удобства перехода по ним. И поэтому дорогу нужно было строить определенным образом. На данном фотоснимке вы можете видеть, что выкладывались настилы из бревен, затем все это прижималось кустарником, далее засыпалось песком, утрамбовывалось все это волами, лошадьми. Бросались все силы на это, людские в том числе.

Строительство дороги требовало колоссальных вложений. Привлекались все возможные ресурсы: и средства помещиков, и рабочая сила крестьян. Зато с появлением в Старых Дорогах почтовых станций и вокзала сюда вслед за прогрессом к лучшей жизни потянулись переселенцы.