Возле печи нельзя было ругаться. Почему племя сакунов было таким суеверным?

Новости Беларуси. Несмотря на то, что сакуны были православными, у них существовало множество суеверий, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

У нашей сакунской хаты только три окошка. Два окна выходят во двор, а третье окно выходит на улицу. Четвертое окно приходилось как раз на спальную зону в доме, то есть на спальню. И этого окна белорусы-сакуны в своем доме ни за что не рубили. С этим было связано суеверие о том, что ночью во время того, когда семья спит, набирается сил, злые духи могли эту энергию забирать. Боясь этого, сакуны ни за что не рубили четвертое окно в своем доме. После того, когда вся семья пообедала, уходили из-за стола, стол было принято оставлять начисто пустым. С него убирали всю посуду, еду, рушник в том числе. Стол оставляли пустым, без ничего. Это было связано с тем, что домовой (добрый дух, который помогает семье и охраняет дом), видя, что стол пустой, никогда этот дом не оставит и будет помогать хозяевам каждый раз этот стол накрывать разными яствами.

По традиции как раз по этой причине и печи сакунов возвышались словно на престоле. Впрочем, кроме мифической была у этого и практичная сторона. Екатерина Сидорок:

Возле печи ни в коем случае нельзя было выражаться, ругаться, выяснять отношения, повышать голос. Считалось, что непосредственное место жительства домового под печью. Он там живет, он мог обидеться на такое сквернословие, мог покинуть эту семью. Печь является домашним очагом, уютом, теплом. Вверху грелись дети хозяйские, а уже в подпечник, благодаря тому, что он такой высокий, зимой можно было переместить маленькую живность. А это женский уголок со всевозможной кухонной утварью. И здесь впору еще раз даться диву, насколько же смекалистыми были эти полешуки.

Екатерина Сидорок:

Это мешалка, выполнена она из еловой веточки. Делалась она тоже интересным способом: вымачивалась, ветки затягивались в обратную сторону, завязывались и досушивались. Благодаря тому, что веточки внутри полые, после распускания они назад до конца не становились. Это прапрадедушка блендера.

Сакуны отличались поразительным трудолюбием. А потому были и зажиточны. Придерживаясь старины, они были открыты и ко всему новому. Так Сербов отмечал, что в 1915-м году они уже пользовались плугом, молотилкой, прялкой. А женщины, по словам ученого, только и ждали сигнала, чтобы сбросить намитку.