Прибалтика закрывается. Работает ли белорусский безвиз? Ситуацию на границе разобрали эксперты

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка». Сколько граждан ЕС из стран-соседок воспользовались безвизом с 2022 года?

Алена Сырова, СТВ:

Литовцы не рады белорусам и легковому транспорту с белорусскими номерами. Ранее такое решение приняли и латыши. Вместе с тем мы открываем безвизовый въезд для членов Евросоюза, мониторим все ресурсы, очереди на границе продолжают быть такими, какими и были. Что будет дальше, к чему готовитесь вы? Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Мы готовимся обеспечивать тот самый безвиз, который вступил в силу 19 июля в 8:00. На инфографике были представлены цифры о том безвизе, который был введен еще 2022 году для стран Европы, которые с нами граничат: Польша, Латвия, Литва. Цифры там вполне себе впечатляют. Около миллиона граждан европейских государств, граничащих с Республикой Беларусь, посетили за это время нашу страну. Я сегодня тоже эти цифры анализировал: 60 % – это граждане Литвы, 30 % – граждане Латвии, всего около 10 % – граждане Польши. Что поменялось для иностранцев с введением безвиза

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Что касается возможностей для въезда, последнее решение заключается в том, что иностранцы из списка этих 35 стран могут неограниченное количество раз въехать к нам на срок до 30 дней. Ограничивается количество дней общим пребыванием в течение календарного года – это 90 дней. На тот период, на который это решение принято, то есть до конца года, тут уже не такой большой промежуток времени остается, чуть ли не весь этот оставшийся промежуток времени можно въезжать в Беларусь. Читайте также: ГПК: около 100 иностранцев уже посетили Беларусь по режиму нового безвиза «Очередной шаг либерализации визовой политики». Зачем Беларусь расширила безвиз для граждан Европы? «Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ? Не портят ли репутацию ЕС очереди на границе?

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Никогда ни поляки, ни литовцы, ни латыши не переживали за лицо Евросоюза в этом плане. Они все время мурыжили всех, пересекающих границу. Всегда были очереди. Никогда не было так, что приехал и пересек. Все время очередь. Первое, вот что ты упирался – норматив. Вот у них 10 машин в час. Все остальное – нужно доплачивать. Ни поляк, ни литовец, ни латвиец не будут этим заниматься. Только белорусы могли сверхнормы, чтобы быстрее, удобнее, прозрачнее и так далее. Эти сопредельные службы работали только на карман по сути дела. Принцип такой: 10 машин обслужил, кофе взял и пошел – ему плевать на людей всегда было. Это были какие-то античеловеческие службы изначально. Они и ведут себя так. Этих людишек избивают, граждан иностранных убивают. Вы же посмотрите, все, что мы видим сегодня с той стороны, накапливалось, это опыт, который они приобретали годами. Сейчас они просто его раскрыли и реализуют, больше они ничего не умеют.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Обратите внимание, что где-то до ковидного периода они проводили политику добрососедства. В чем она заключалась: они ориентировались на то, чтобы как можно больше молодежи перетянуть себе через различные университеты, дать им эти визы, больше возможностей, условно, путешествовать, видеть Европу и тем самым проникаться этими европейскими ценностями. Но начиная с 2020-2021 года (это не связано с событиями в Беларуси 2020-го), постковидный период, и у них резко меняется вся политика по отношению к восточному направлению, в том числе к беженцам, мигрантам. Эта политика связана с тем, что на каком-то этапе эти корпоративные политические элиты поняли, что у них грядет сильнейший экономический финансовый кризис, и с ним они смогут справляться только если начнут жестко подавлять любые миграционные потоки, потоки беженцев, в том числе в виде неких псевдотуристов, которые потом там остаются, или певдостудентов, которые тоже там остаются. Почему: безработица растет, социалистические настроения растут. И они понимают, что справиться с этими настроениями им нельзя, надо отрубать весь поток и начать контролировать внутреннее социально-политическое устройство приходом радикально правых сил. Почему Президент за сотрудничество с ЕС, вопреки «неадекватным политикам»? Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи. Подробнее.