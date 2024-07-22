Под угрозой смерти укрывали офицера Красной армии. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Про своего дядю рассказала Недвецкая Наталья Михайловна.

Леонид был старшим из четверых детей в семье Городецкого Николая Михайловича, родился он в августе 1923 года на хуторе Поповка (сейчас – агрогородок Ручей). Внешне дядя Леня был очень привлекательным человеком, даже уже в зрелом и более старшем возрасте. Когда началась война, ему не было еще и 18 лет, а вся семья Городецких, за исключением отца-железнодорожника, оказалась в немецкой оккупации в первые же дни войны, ведь ко 2 июля 1941 года немцы захватили уже всю территорию Осиповичского района. Из автобиографии Городецкого Леонида Николаевича:

Я с матерью, младшим братом и двумя сестрами остался в оккупации на ст. Лапичи Лапичского с/с почти без средств существования. Помощь оказывали братья и сестры отца… В период с июля 1941 по 1942 год наша семья под угрозой смерти укрывала офицера Красной армии до его ухода в партизанский отряд, который с нами поддерживал связь, и давалось ряд заданий разведывательного и другого характера.

Леонид в 1944 году ко времени освобождения Беларуси уже достиг призывного возраста и готовился стать красноармейцем. Одна из племянниц Леонида Светлана Городецкая вспоминает рассказ дяди Лени о том, как он поставил во дворе дома стол (а дом стоял прямо почти на улице) и стал записывать на фронт добровольцев, а в один из дней он записал в эти списки и себя и пошел воевать с фашистами.

Так Леонид Николаевич Городецкий попал в действующую Красную армию и был отправлен на фронт в составе 48-й пехотной армии. Случилось это 15 июля 1944 года. Вначале был стрелком в 409-м стрелковом полку 137-й стрелковой дивизии, но в августе 1944 года был ранен и до октября 1944 находился на излечении в госпитале, после чего зачислен в 146-й стрелковый полк. В составе этого полка участвовал как стрелок в боевых действиях на Кенигсбергском направлении, где и встретил окончание войны. Кстати, ранение оказалось непростым, позже давало о себе знать, и уже в пенсионном возрасте в связи с ранением получил инвалидность, был инвалидом Великой Отечественной войны, неоднократно лечился в госпитале инвалидов ВОВ.