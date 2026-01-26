Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Минское «Динамо» потерпело неудачу в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни на домашнем льду принимали уфимский «Салават Юлаев».

Противостояния этих команд всегда проходили в яркой и неуступчивой борьбе, вот и сегодняшний матч не стал исключением. В первой трети оппоненты оставили свои ворота на замке. На старте второго периода соперники вышли вперед, а «зубры» активизировали весь свой атакующий потенциал, что привело к голу и с нашей стороны – Даниил Липский сравнял цифры. Заключительная 20-минутка осталась безголевой. Игра перешла в овертайм – там гости сняли все вопросы о победителе и взяли тем самым реванш за поражение в декабрьском матче – 2:1.

Тем не менее «динамовцы» занимают второе место в таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков. Столько же у череповецкой «Северстали». Лидирует – ярославский «Локомотив». Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий четверг. На выезде «зубры» встретятся с «Сибирью».