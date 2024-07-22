ГПК: около 100 иностранцев уже посетили Беларусь по режиму нового безвиза

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка». Кирилл Казаков, СТВ:

Сказался ли безвиз на увеличении количества автомобилей, которые к нам въезжают? Либо же пропаганда, которая там внутри работает, делает все возможное? Собственно говоря, ну зачем литовцам, латышам, полякам ехать? Еще граничившая с нами Эстония тоже запретила въезд.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Да, пропаганда действительно работает. Но цифры, которые мы сейчас обсуждаем, сами за себя говорят. И несмотря на то, что еще не полных четверо суток прошло с момента введения безвиза для еще 35 государств европейского региона, мы уже подходим к цифре 100 человек, которые въехали на нашу территорию уже в режиме нового безвиза. Кирилл Казаков:

Это не обязательно литовцы, латыши и поляки. То есть это и дальнее зарубежье?