ГПК: около 100 иностранцев уже посетили Беларусь по режиму нового безвиза
Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сказался ли безвиз на увеличении количества автомобилей, которые к нам въезжают? Либо же пропаганда, которая там внутри работает, делает все возможное? Собственно говоря, ну зачем литовцам, латышам, полякам ехать? Еще граничившая с нами Эстония тоже запретила въезд.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Да, пропаганда действительно работает. Но цифры, которые мы сейчас обсуждаем, сами за себя говорят. И несмотря на то, что еще не полных четверо суток прошло с момента введения безвиза для еще 35 государств европейского региона, мы уже подходим к цифре 100 человек, которые въехали на нашу территорию уже в режиме нового безвиза.
Кирилл Казаков:
Это не обязательно литовцы, латыши и поляки. То есть это и дальнее зарубежье?
Антон Бычковский:
Да. Первым был гражданин Германии, пересек он границу с территории Литвы буквально через полтора часа после введения режима безвиза для вот этих стран. Тут нужно, наверное, я хочу отметить, что ведь безвиз вводился для европейцев немного неожиданно. Не было анонса большого, было принято решение главы государства и фактически сразу реализовано. Поэтому надо понимать, что поток в последующем тоже будет меняться. Люди, которые планировали посетить Республику Беларусь, уже, естественно, заблаговременно оформили визы и так далее. Но в последующем эта ситуация будет меняться, и я думаю, что, возвратившись обратно в свои страны, они сделают свою рекламу.