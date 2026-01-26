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Баскетболисты «Минска» во второй раз за два дня обыграли «Енисей» в ЕМЛ

26 января 2026 18:11
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Баскетболисты «Минска» во второй раз за два дня обыграли «Енисей» в Единой молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первой встрече в Красноярске наши парни были сильнее – 87:65. Сегодня успех повторили.

Подопечные Дмитрия Колтунова обеспечили себе комфортное преимущество в первой четверти и наращивали его в каждом из последующих игровых отрезков, оформив победу с перевесом в два десятка очков – 77:57. Лучшим в составе отечественной дружины стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 18 баллов. 

Четыре следующих матча минчане проведут на домашней площадке – 6 и 7 февраля белорусы примут «Самару», а 10 и 11 февраля встретятся с молодежной командой саратовского «Автодора». Напомним, в «регулярке» выступают 14 клубов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф.

# Баскетбол

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