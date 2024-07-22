«Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ?

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Кирилл Казаков, СТВ:

Большинство людей в Европе, живя в маленьких европейских городах, имея возможность путешествовать внутри этого небольшого государственного образования, они никуда не ездят. И они привыкли к тому, что Беларусь, это когда ты переезжаешь «красный знак», и здесь люди в шинелях, советские автомобили, машин вообще практически нет и ежи стоят противотанковые.