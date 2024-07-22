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«Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ?

22 июля 2024 16:26
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Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Кирилл Казаков, СТВ:
Большинство людей в Европе, живя в маленьких европейских городах, имея возможность путешествовать внутри этого небольшого государственного образования, они никуда не ездят. И они привыкли к тому, что Беларусь, это когда ты переезжаешь «красный знак», и здесь люди в шинелях, советские автомобили, машин вообще практически нет и ежи стоят противотанковые.

«Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ?-1

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда был введен безвиз, я стала мониторить англоязычные издательства. Мне было интересно, как СМИ западных стран отреагируют на этот жест доброй воли. Я не увидела развернутых статей. Одно британское издание опубликовало статью, где действительно прописано, но автор статьи даже не мог себе позволить признать, что Президент Беларуси, правительство делают все возможное для создания комфортных условий.

«Это издевательство над нашими гражданами». Через что проходят белорусы ради визы в ЕС – Авдонин.

# Государственная граница Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Галина Беляева

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