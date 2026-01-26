В Пинске найден пропавший подросток

О неравнодушии белорусов и слаженной работе оперативных служб. Разыскиваемый с пятницы 15-летний Богдан Юнчик – найден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик жив.

Парня по приметам опознала жительница Пинска. Она доставила его в отделение милиции. Напомним, 15-летний подросток ушел из дома в агрогородке Парохонск вечером 23 января. В операции по его поиску было задействовано более 100 человек. Сотрудники милиции, МЧС, пограничной службы, волонтеры и местные жители.

Отрабатывались различные версии. Специалисты применяли специальную технику, а также дроны и квадроциклы. Радует, что финал этой истории – счастливый.