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В Пинске найден пропавший подросток

26 января 2026 20:04
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О неравнодушии белорусов и слаженной работе оперативных служб. Разыскиваемый с пятницы 15-летний Богдан Юнчик – найден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик жив.

В Пинске найден пропавший подросток-2

Парня по приметам опознала жительница Пинска. Она доставила его в отделение милиции. Напомним, 15-летний подросток ушел из дома в агрогородке Парохонск вечером 23 января. В операции по его поиску было задействовано более 100 человек. Сотрудники милиции, МЧС, пограничной службы, волонтеры и местные жители. 

Отрабатывались различные версии. Специалисты применяли специальную технику, а также дроны и квадроциклы. Радует, что финал этой истории – счастливый.

# ЧП

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