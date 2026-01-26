Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго тура подопечные Александра Черника уступили одному из главных фаворитов текущего розыгрыша – команде Испании.

Оппоненты в каждом из игровых отрезков по разу огорчили голкипера отечественной дружины – Алексея Лукшу, а свои ворота оставили на замке. Как итог, поражение – 0:2. Благодаря этому успеху, «Красная фурия» досрочно вышла в плей-офф турнира, а нашей команде предстоит провести еще один матч. 29 января земляки сыграют против соперников из Словении. В первом туре соревнований белорусы, напомним, разгромно уступили бельгийцам – 0:4. После завершения группового этапа в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.