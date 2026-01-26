Что с ценами в ветклиниках и как обстоят дела с кадрами ветпрофиля? Обсудили в ток-шоу

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчетом? Кто регулирует цены в этом направлении? Как обстоят дела с кадрами ветпрофиля и какие решения находят аграрии для утепления животных в крепкие морозы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили гуманную тему. Как зарегистрировать свою собаку и во сколько обойдется налог в год?

Кирилл Казаков, СТВ:

Больше 100 рублей стоит средняя процедура, хоть чуть-чуть сложная для моего животного. Почему так? Почему человека вылечить стоит дешевле? Александр Ушачев, директор частной ветеринарной клиники, ветеринарный врач:

Человека не стоит вылечить дешевле, лучше не болеть. Смотрите, по ценообразованию, это извечный вопрос клиентов. Почему? Потому что врач учится 5 лет, потому что врач потом всю жизнь образовывается, у него непрерывный процесс образования. Потому что оборудование стоит... Тот же самый аппарат УЗИ стоит 40 тысяч долларов и больше. Аренда платится, налоги платятся, зарплата платится. Получается такая история. Кирилл Казаков:

Хорошо, знаете, такая хорошая фраза, которую Президент много раз применял, говорит: рыночек порешает. Клиник больше становится, но рыночек не решает, цены растут. Бабушка, которая спасает подбитую собаку, приносит ее, потому что она переживает, в поликлинику для собак и кошек, вдруг резко оказывается – ей выставляют счет 2000 рублей. И она не понимает, почему так.

Александр Ушачев:

Вы мне потом скажите, где такая клиника. Кирилл Казаков:

В Threads на выходных сидел, мониторил тему, и там действительно выложили чек. Собаку, которую спасли, которую сбила машина, чек – 2000 с чем-то. Александр Ушачев:

Если это сложная операция и операция на костях, то она так и будет. Потом собака в стационаре была, естественно, несколько дней под круглосуточным надзором, плюс мониторинг, плюс капельницы, плюс инъекции, плюс анализы крови, УЗИ на всякий случай, рентгены. Так и получается. Что с падежом скота в Брестской области?

Алена Сырова, СТВ:

Ольга Владимировна, в Брестской области в основном чем болеют? Ольга Васютович, главный ветеринарный врач Брестской области:

В Брестской области заболевания такие же, в принципе, как и во всех остальных областях республики. У нас республика благополучна по инфекционным заболеваниям. И заболевания скота, мы уже говорим о крупных животных, сельскохозяйственных, продуктивных, они все скорее технологические, не заразные по причине каких-то сбоев именно технологических. Алена Сырова:

А с падежом скота у вас все идеально? Ольга Васютович:

Не идеально, но хороших результатов мы добились. За 2025 год мы сократили падеж более чем на 2000. Процент тех потерь у нас 1,5 при нормативе 3, то есть наполовину. Результат достигнут достаточно серьезно, и очень серьезные меры приняты были. И не за один год, а я хочу сказать, что мы плотно работали над этим, начиная с 2023 года, если говорим о молодняке. Мы приняли ряд мер, и, в принципе, вот имели такой стабильный результат уже в 2025 году. Сколько новых ветеринарных клиник откроется в Минске в 2026-м?