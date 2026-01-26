Дождь в январе и температурные качели: в Беларусь пришёл циклон «Леони»

Характер у «Леони» не столь суровый, как у минувшего незваного гостя, но неприятных сюрпризов все же не избежать. Синоптики обещают ледяной дождь, метели и резкие перепады температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего непогода пройдется по юго-западу и центральной части страны. Повсеместно объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможного гололеда. А в условиях температурных колебаний от -7 до +2 его не избежать. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а коммунальные службы уже перешли на усиленный формат работы.