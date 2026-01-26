Дождь в январе и температурные качели: в Беларусь пришёл циклон «Леони»
Характер у «Леони» не столь суровый, как у минувшего незваного гостя, но неприятных сюрпризов все же не избежать. Синоптики обещают ледяной дождь, метели и резкие перепады температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего непогода пройдется по юго-западу и центральной части страны. Повсеместно объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможного гололеда. А в условиях температурных колебаний от -7 до +2 его не избежать. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а коммунальные службы уже перешли на усиленный формат работы.
Если еще утром погода шептала и не предвещала сюрпризов, то буквально за час Брест превратился в ледяное царство. Оттепель с плюсовой температурой сменилась дождем, тротуары покрылись коркой. Именно так презентует себя циклон «Леони», который только набирает силу. Синоптики сигнализируют оранжевым цветом о непогоде. Пик придется на вечер: гололед, метели, порывы ветра.
Коммунальные службы заблаговременно обрабатывают дороги и тротуары песко-соляной смесью. Внимание автобусным остановкам и пешеходным переходам. Впрочем, дождь в январе берет свое. Наледь возвращается.
Ледяной дождь и перепады температур! Беларусь оказалась во власти циклона «Леони».
Коммунальщики обследуют крыши и козырьки, где могут появляться сосульки. Эти места огораживают для пешеходов предупредительной лентой. Смены усилены. Важно вывозить и залежи снега вдоль дорог – потенциальный источник влаги, которой и так достаточно. Прибавилась работа и у травматологов. Гололедные травмы, переломы, ушибы и растяжения.
Все экстренные и аварийные службы в режиме готовности, ГАИ мониторит состояние дорог. Циклон пробудет в Беларуси как минимум двое ближайших суток. Ему на смену придет холодный скандинавский антициклон с понижением температур.
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