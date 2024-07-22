«Это издевательство над нашими гражданами». Через что проходят белорусы ради визы в ЕС – Авдонин
Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Хочется сказать, тетрадка – это такое кощунство, издевательство над нашими гражданами. Это сразу надо признать. Мало того, мы же должны сказать, что есть не тетрадки, есть некая электронная запись, но на эту электронную запись тоже не попасть. Потому что для того, чтобы кто-то зарегистрировал тебя на электронную запись в другие посольства других стран ЕС, надо еще заплатить какому-нибудь айтишнику, чтобы через боты он тебя зарегистрировал.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Да вообще уже не только тетрадочка – анахронизм в 21 веке. Сами визы по себе – это уже анахронизм. Когда мы знаем о людях практически все, его отпечатки пальцев, кто он такой, где, образно, женился, крестился, где в армию призывался и когда увольнялся, в каком году. Сегодня виза – это, по простому счету, каким-то образом унизить других людей.
Алексей Авдонин:
Мы должны понимать, что такое визовый режим в настоящее время для Евросоюза. Если брать Концепцию национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, а она в свое время является основой, через которую, через производные формировались концепции национальной безопасности стран Евросоюза и НАТО, там черным по белому написано: визовый режим использовать исключительно для привлечения к себе, на свои территории только высокообразованные, квалифицированные кадры, всех остальных удалять. Мы говорим про Евросоюз. Евросоюз придерживается той же концепции.
Им все, даже наши граждане, мы не нужны. Ни в качестве туристов, ни в качестве покупателей б/у автомобилей. Они если и дают визы, посмотрите, они срок уменьшили. Уже не на три года дают, а на год. Не на год, так на месяц, на время запроса, понимаете? Для того чтобы получить туристическую визу, сколько надо заплатить? Некоторые платят по 400 евро для того, чтобы просто получить туристическую визу и под туристической визой въехать в Евросоюз.
«Очередной шаг либерализации визовой политики». Зачем Беларусь расширила безвиз для граждан Европы?