«Это издевательство над нашими гражданами». Через что проходят белорусы ради визы в ЕС – Авдонин

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Хочется сказать, тетрадка – это такое кощунство, издевательство над нашими гражданами. Это сразу надо признать. Мало того, мы же должны сказать, что есть не тетрадки, есть некая электронная запись, но на эту электронную запись тоже не попасть. Потому что для того, чтобы кто-то зарегистрировал тебя на электронную запись в другие посольства других стран ЕС, надо еще заплатить какому-нибудь айтишнику, чтобы через боты он тебя зарегистрировал.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Да вообще уже не только тетрадочка – анахронизм в 21 веке. Сами визы по себе – это уже анахронизм. Когда мы знаем о людях практически все, его отпечатки пальцев, кто он такой, где, образно, женился, крестился, где в армию призывался и когда увольнялся, в каком году. Сегодня виза – это, по простому счету, каким-то образом унизить других людей.