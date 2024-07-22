Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии
В Гомельской области продолжают устранять последствия стихии. Энергетики уже восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, около 60 из них пока запитаны по временной схеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавшие точки присылают дополнительные бригады для ремонта зданий и коммуникаций. На очистке территорий заняты коллективы предприятий и волонтеры.
Как беда сплачивает людей – расскажет Анна Корольчук.
В Речицком районе налетевший ураган повредил более 50 жилых домов – ветром снесло шифер с крыш. За неделю работ местной коммунальной службе удалось восстановить половину. Сегодня на выручку к коллегам приехали бригады из Гомеля.
Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях Гомельской области – подробности здесь.
Александр Черепко, исполняющий обязанности генерального директора Речицкого райжилкомхоза:
Строительных материалов у нас хватает. Привлекались дополнительно Речицкий метизный завод, Речицкий лесхоз. Воинскую часть 525 я бы хотел поблагодарить, они помогают нам.
В самые пострадавшие точки юго-востока Беларуси также направлены бригады строителей из Минска и Гомеля. Их задача – быстрее отремонтировать сельскохозяйственные объекты.
Анна Корольчук, корреспондент:
И хоть режим ЧC в регионе снят, бороться с последствиями стихии придется еще долго. Только за неделю расчистки буреломов лесхозы Гомельской области заготовили около 3,5 тысячи кубометров древесины. Уборка поврежденных участков продолжается.
Отдельное внимание уделят потенциально аварийным участкам вдоль дорог и линий электропередач. Чтобы в случае сильного ветра не пришлось делать работу над ошибками.
Подробности в видео.