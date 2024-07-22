Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии

В Гомельской области продолжают устранять последствия стихии. Энергетики уже восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, около 60 из них пока запитаны по временной схеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавшие точки присылают дополнительные бригады для ремонта зданий и коммуникаций. На очистке территорий заняты коллективы предприятий и волонтеры. Как беда сплачивает людей – расскажет Анна Корольчук.

В Речицком районе налетевший ураган повредил более 50 жилых домов – ветром снесло шифер с крыш. За неделю работ местной коммунальной службе удалось восстановить половину. Сегодня на выручку к коллегам приехали бригады из Гомеля. Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях Гомельской области – подробности здесь.

Александр Черепко, исполняющий обязанности генерального директора Речицкого райжилкомхоза:

Строительных материалов у нас хватает. Привлекались дополнительно Речицкий метизный завод, Речицкий лесхоз. Воинскую часть 525 я бы хотел поблагодарить, они помогают нам.

В самые пострадавшие точки юго-востока Беларуси также направлены бригады строителей из Минска и Гомеля. Их задача – быстрее отремонтировать сельскохозяйственные объекты.

Анна Корольчук, корреспондент:

И хоть режим ЧC в регионе снят, бороться с последствиями стихии придется еще долго. Только за неделю расчистки буреломов лесхозы Гомельской области заготовили около 3,5 тысячи кубометров древесины. Уборка поврежденных участков продолжается.