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Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии

22 июля 2024 18:01
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В Гомельской области продолжают устранять последствия стихии. Энергетики уже восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, около 60 из них пока запитаны по временной схеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавшие точки присылают дополнительные бригады для ремонта зданий и коммуникаций. На очистке территорий заняты коллективы предприятий и волонтеры.

Как беда сплачивает людей – расскажет Анна Корольчук.

Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии-1

В Речицком районе налетевший ураган повредил более 50 жилых домов – ветром снесло шифер с крыш. За неделю работ местной коммунальной службе удалось восстановить половину. Сегодня на выручку к коллегам приехали бригады из Гомеля.

Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях Гомельской области – подробности здесь.

Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии-4

Александр Черепко, исполняющий обязанности генерального директора Речицкого райжилкомхоза:
Строительных материалов у нас хватает. Привлекались дополнительно Речицкий метизный завод, Речицкий лесхоз. Воинскую часть 525 я бы хотел поблагодарить, они помогают нам.

Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии-7

В самые пострадавшие точки юго-востока Беларуси также направлены бригады строителей из Минска и Гомеля. Их задача – быстрее отремонтировать сельскохозяйственные объекты.

Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии-10

Анна Корольчук, корреспондент:
И хоть режим ЧC в регионе снят, бороться с последствиями стихии придется еще долго. Только за неделю расчистки буреломов лесхозы Гомельской области заготовили около 3,5 тысячи кубометров древесины. Уборка поврежденных участков продолжается.

Повреждено более 50 домов – В Речицком районе продолжают устранять последствия стихии-13

Отдельное внимание уделят потенциально аварийным участкам вдоль дорог и линий электропередач. Чтобы в случае сильного ветра не пришлось делать работу над ошибками.

Подробности в видео.

# Природные катаклизмы # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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