Вступительная кампания – 2024: какие специальности появились в колледжах Минска?

Лето – горячая пора не только за окном, но и в приемных комиссиях минских колледжей. 20 июля началась вступительная кампания, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Набор – свыше 3 тысяч человек по 41 специальности. Среди них появились и новые. Например, техник-метролог, флорист, а также производство изделий микро- и наноэлектроники.

15-летняя Ольга Сипачева в 2024 году окончила 9 классов. Решила пойти по стопам отца: связать свою жизнь с промышленностью и трудиться на заводе. С профессией девушка уже определилась – хочет стать техником-метрологом.

Ольга Сипачева, абитуриент:

Узнала об этой специальности в интернете, что это новая специальность. Родители поддержали, сказали, что хорошая профессия будет.

Это новая уникальная для нашей страны специальность. Набор на нее с этого года открыт в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе. Специалисты будут проверять выпускаемые на предприятиях измерительные инструменты на соответствие стандартам. Возьмут лишь 25 человек со всей страны. Набирают только на бюджет.