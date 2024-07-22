«Раньше ездили кофе попить в Вильнюс, а сейчас кто там его пьёт?» Против кого на самом деле ЕС вводит ограничения на границе?

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Этот безвиз по сути дела является вариантом дипломатического, пограничного, визового айкидо – то есть мы используем их силу против них же. Невозможно же назвать недружественным, агрессивным шагом открытие границы, безвиз не назовешь же никак плохо. По сути, мы их обезоружили в этом плане. Поэтому они опять же достают картинки с этим осужденным террористом и так далее, пусть он гражданин Германии и все такое прочее. Смысл в том, что поедут сюда все эти граждане Евросоюза посмотреть, увидеть.

Я вот вспоминаю, когда работал с польской делегацией. Казалось бы, вот живут по соседству, в нормальных отношениях. Это еще было давненько, но тем не менее. Это были высокопоставленные поляки военной сферы, знакомые с разведданными какими-то и так далее. Они приехали, и смотрю, они по сторонам как-то оглядываются и ищут. Говорю, что вы ищите? Где патрули? Где штыки? Где ежи и колючая проволока? Ничего этого нет. То есть для них было даже тогда, мы еще были в достаточно нормальных отношениях, у них даже тогда работала пропаганда Польши о том, что мы якобы какой-то концлагерь.

А вот эти все очереди на границе. Вы же посмотрите, эти тетрадки, как «список Шиндлера», посмотрите, кто там в очереди стоит, там же не чиновники белорусские стоят – обыкновенные простые граждане. Все эти санкции западные не против властей белорусских, а против белорусских граждан, которым хочется обыкновенно смотреть мир, прогуляться, посмотреть. Мы же раньше ездили, граждане Беларуси, кофе попить в Вильнюс. Кто там сейчас пьет кофе в Вильнюсе этом?

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