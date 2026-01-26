Инновационный цифровой тренажер запустили на Минской ТЭЦ-4
Трескучие морозы вернутся в Беларусь уже к концу недели. Но это вовсе не испытание для энергетиков. На отечественных теплоэлектростанциях достаточно топлива, чтобы в квартирах было комфортно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот подготовиться к внештатным ситуациям на Минской ТЭЦ-4 теперь помогут новые технологии. Здесь запустили в эксплуатацию инновационный цифровой тренажер для подготовки оперативного персонала. Эффективность такого подхода уже подтверждена на БелАЭС. Теперь новинку масштабируют на другие крупные электростанции.
Как это будет работать – репортаж Алеси Ивановой.
Быстро, четко, а главное, наглядно.
Так теперь выглядит тренировка энергетиков на инновационном тренажере. Это фактически цифровой двойник реального энергообъекта, цель которого – повысить безопасность, а также уровень надежности и устойчивости работы энергосистемы.
Алеся Иванова, корреспондент:
Цифровой тренажер позволяет моделировать любые рабочие ситуации, от штатных до аварийных, в безопасной виртуальной среде. Это значительно сокращает время подготовки специалистов и повышает их квалификацию.
Отработать навыки ликвидации аварий, идентифицировать причины отказа оборудования – это лишь малая часть от числа возможностей, которые открывает ноу-хау-разработка для работников ТЭЦ. Надежность энергосистемы напрямую зависит от подготовки персонала. Важно, чтобы он смог оперативно отреагировать на нестандартные ситуации и в критических случаях принимать правильные решения.
Артур Поланцевич, ведущий инженер по организации, эксплуатации и ремонту филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:
Мы не можем установить реальную турбину, котел, чтобы провести тренировку. А здесь, не вредя ни оборудованию, ни персоналу, можно отработать нештатные ситуации, можно импровизировать, создавать самому, можно отключать любую задвижку, то есть в каждой задвижке заложена такая программа, что 15 отключений введенных. Можно отключить насос, можно сломать что-то, разорвать трубопровод. И это намного качественнее дает отработку персоналу.
Эффективность такого подхода уже подтверждена на примере Белорусской АЭС. Теперь положительный опыт масштабируемый на тепловую генерацию. Проект реализован в рамках белорусско-российского сотрудничества в сфере высоких технологий и подготовки кадров для энергетики будущего.
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