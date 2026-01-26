Инновационный цифровой тренажер запустили на Минской ТЭЦ-4

Трескучие морозы вернутся в Беларусь уже к концу недели. Но это вовсе не испытание для энергетиков. На отечественных теплоэлектростанциях достаточно топлива, чтобы в квартирах было комфортно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот подготовиться к внештатным ситуациям на Минской ТЭЦ-4 теперь помогут новые технологии. Здесь запустили в эксплуатацию инновационный цифровой тренажер для подготовки оперативного персонала. Эффективность такого подхода уже подтверждена на БелАЭС. Теперь новинку масштабируют на другие крупные электростанции. Как это будет работать – репортаж Алеси Ивановой.

Быстро, четко, а главное, наглядно.

Так теперь выглядит тренировка энергетиков на инновационном тренажере. Это фактически цифровой двойник реального энергообъекта, цель которого – повысить безопасность, а также уровень надежности и устойчивости работы энергосистемы.

Алеся Иванова, корреспондент:

Цифровой тренажер позволяет моделировать любые рабочие ситуации, от штатных до аварийных, в безопасной виртуальной среде. Это значительно сокращает время подготовки специалистов и повышает их квалификацию. Отработать навыки ликвидации аварий, идентифицировать причины отказа оборудования – это лишь малая часть от числа возможностей, которые открывает ноу-хау-разработка для работников ТЭЦ. Надежность энергосистемы напрямую зависит от подготовки персонала. Важно, чтобы он смог оперативно отреагировать на нестандартные ситуации и в критических случаях принимать правильные решения.