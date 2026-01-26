ХК «Динамо-Шинник» уступил «Спартаку» в матче МХЛ

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бобруйчане в российской столице встречались с действующим чемпионом МХЛ – московским «Спартаком».

Подопечные Евгения Летова бодро вступили в противостояние и вышли вперед на 7-й минуте – преимущество отечественному клубу обеспечил Богдан Белкин. Но хозяева довольно скоро восстановили паритет. По схожему сценарию развивались события и во второй 20-минутке. Белкин вновь вывел «шинников» вперед и вновь с передачи Артема Капустина.

Однако на старте заключительной трети россияне вернули равенство на табло и сохранили интригу в этой дуэли. Игра перешла в овертайм, там оппоненты и вырвали викторию – 3:2. Завтра коллективы встретятся вновь и юные «динамовцы» попытаются взять реванш. Отметим, наши парни на данный момент занимают седьмую строчку в турнирной таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ.