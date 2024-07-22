В МИД рассказали, какие новые безвизовые направления могут появиться у белорусов

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Мы заключили соглашение с Китаем еще в 2018 году как первая постсоветская страна, которая это сделала, и одна из первых в мире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Да, Китай, который дает возможность въехать без визы белорусам, – это же ведь такой пример для очень большого количества стран, которые ориентированы на Китай.

Андрей Кожан:

Совершенно верно. И в 2018 году (далеком относительно) мы смотрели вперед, заключая вот такое соглашение с Китаем. Я думаю, что сегодня Китай уже, может быть, не всем и позволит это сделать. Ну а для того, чтобы возможности для выезда сохранялись, конечно, мы над этим активно работаем. И, например, из последних лет соглашений у нас есть соглашение с теми же Арабскими Эмиратами. Более чем безвизовое, более чем туристическое направление.

Есть соглашение безвизовое с Албанией. Вариант, наверное, относительный, учитывая отсутствие прямых рейсов. Зато Европа. Мы подписали соглашение с Вьетнамом, которое рассчитываем, что в самое ближайшее время вступит в силу и будет работать. Что подпишем: работаем, действительно, на перспективу активно максимально с Юго-Восточной Азией. И мы хотим верить, рассчитываем, что выйдем в итоге на подписание такого соглашения с Таиландом. И не надо думать, что это где-то далеко на карте, но по крайней мере по той статистике, что мы имеем, где-то более чем 10 тысяч белорусов ежегодно туда выезжают. Пока с визами, пока оплачивая деньги и так далее. И мы рассчитываем, что эта процедура все же в конце концов упростится и будет проще ездить и туда тоже.

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