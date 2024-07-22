«Очередной шаг либерализации визовой политики». Зачем Беларусь расширила безвиз для граждан Европы?

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика стала главной темой ток-шоу «По существу». В студии собрались дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Это было предложение Министерства иностранных дел, которое мы направили правительству. Это предложение поддержали, и в итоге появилось решение главы государства, которое мы с вами и обсуждаем. Но я не хотел бы, чтобы эти последние изменения в отношении въезда иностранцев преподносились как какие-то революционные и радикальные. Это очередной шаг в области либерализации визовой политики Республики Беларусь.

Если вернуться к предыстории, то еще в 2017 году был издан Указ Президента Республики Беларусь, в соответствии с которым мы начали принимать через аэропорты иностранцев из стран, которые не представляют угрозы нелегальной миграции. Сначала на 5 дней, затем это количество увеличилось. Затем это решение дополнилось указом в 2019 году о возможности въезда в Беловежскую пущу, затем она начала прирастать районами, которые находятся по соседству (Гродненская, Брестская области). Это абсолютно осознанные асимметричные меры, чтобы продемонстрировать в очередной раз открытость нашей страны. Чтобы они смогли сами воочию посмотреть, что собой представляют белорусы, что мы люди все же мирные, а не какое-то воинственное полчище, и найти эти доказательства, приехав к нам в Беларусь.