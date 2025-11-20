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Новости по тегу #Антон Бычковский

Литва открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью
20 ноября 2025 06:07

Литва открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска – Бычковский
17 ноября 2025 06:42

Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска – Бычковский

Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью
06 ноября 2025 08:53

Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью

Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»
22 октября 2025 07:31

Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»

ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября
24 сентября 2025 07:35

ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября

Польша закрывает границу. Как будут действовать белорусские пограничники, рассказал Бычковский
11 сентября 2025 18:19

Польша закрывает границу. Как будут действовать белорусские пограничники, рассказал Бычковский

До закрытия границы с Польшей остаются часы! Рассказываем о ситуации на последних открытых КПП
11 сентября 2025 18:18

До закрытия границы с Польшей остаются часы! Рассказываем о ситуации на последних открытых КПП

Польша официально уведомила ГПК Беларуси о закрытии границы
11 сентября 2025 10:38

Польша официально уведомила ГПК Беларуси о закрытии границы

«Пограничники не снижают бдительности» – Бычковский о ситуации на границе с Украиной
29 декабря 2024 18:35

«Пограничники не снижают бдительности» – Бычковский о ситуации на границе с Украиной

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран
29 июля 2024 17:23

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран

Прибалтика закрывается. Работает ли белорусский безвиз? Ситуацию на границе разобрали эксперты
22 июля 2024 18:33

Прибалтика закрывается. Работает ли белорусский безвиз? Ситуацию на границе разобрали эксперты

ГПК: около 100 иностранцев уже посетили Беларусь по режиму нового безвиза
22 июля 2024 16:05

ГПК: около 100 иностранцев уже посетили Беларусь по режиму нового безвиза