Новости по тегу #Антон Бычковский

Ажиотаж на пункте не наблюдается. Поток транспорта пока небольшой – во многом из-за того, что Вильнюс опубликовал уведомление о возобновлении работы слишком поздно.
«В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичного функционирования открываемых пунктов пропуска», – отметил пресс-секретарь ГПК.
С 2021 года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 9 тысяч иностранцев.
Оформление транспорта там теперь осуществляется как на въезд, так и на выезд.
Пункты пропуска были закрыты якобы из-за начала союзного учения «Запад-2025». Их обещали открыть, как только оно закончится. Но вот пришлось ждать еще почти 10 дней с момента завершения маневров.
«Белорусский пункт пропуска будет функционировать до прекращения движения польской стороной».
На границе с ЕС с белорусской стороны ожидают въезда суммарно порядка 1000 грузовых автомобилей.
«Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона обязуется сообщить дополнительно», – рассказал представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
«В целом обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем это было год назад».
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