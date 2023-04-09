Поводов для спекуляций нет. Разбираемся в решениях, принятых во время визита Лукашенко в Россию

На все смотрим комплексно. Комплексно и на сам ВГС, и на визит в Россию в целом, и на визит губернаторов в Беларусь, кстати, на неделе был один из таких. И это нашло отражение в переговорах. Сюжет Алены Сыровой в программе «Неделя» на СТВ.

Неделю назад, 2 апреля, белорусы и россияне праздновали свой союзный праздник – День единения народов. Особенно внимательные в тот день не досчитались праздничного публичного созвона Президентов, уже было собрались поспекулировать на теме, но не тут то было. Все последующие дни были посвящены союзной повестке.

Основа основ – сотрудничество с регионами. Еще задолго до пандемийных времен Александр Лукашенко лично встречался с каждым российским губернатором, приезжавшим в Беларусь. Продолжает и сейчас, когда союзники в полной мере оценили то, что всегда было близко, но почему-то не достойно их полного внимания. Все изменили санкции, они ускорили принятие решений, лежавших в дальних ящиках.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области (Россия):

Просим вас поддержать нашу инициативу. И, если есть такая возможность, обсудить ее по организации встречного рейса белорусских компаний в Калугу (подробнее).

Во вторник, 4 апреля, во Дворце Независимости встречали главу внешней разведки России. «Качество информации улучшилось». Лукашенко поблагодарил внешнюю разведку России за техническое оснащение.

И уже двое суток спустя, во время заседания Высшего госсовета, стало чуть понятнее, что скрывается за обтекаемыми протокольными формулировками. «Накрыли всю сеть». Лукашенко рассказал об операции ФСБ и белорусского КГБ.

Кстати о безопасности, Союзная концепция, принятая еще в 1999-м, сегодня нуждается в серьезном обновлении. Работу начали и рассчитывают завершить в следующем году. Надо понимать речь идет не только о защите интересов Беларуси и России в военной сфере, есть еще информационная, продовольственная, биологическая – целый комплекс тонких вопросов, требующих внимания и донастройки. И оборонка – один самых отлаженных на сегодня аспектов.

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси:

Мы развернули совместную группировку, в том числе с авиационным компонентом. Мы несем совместное боевое дежурство. Поэтому уровень боевой подготовки, совместных мероприятий значительно вырос. Апогеем будет совместные оперативные учения, которые пройдут осенью. Регулярные мероприятия, которые мы проводим с россиянами.

Из наблюдений, в среду, 5 апреля, в ожидании Александра Лукашенко, Владимир Путин провел расширенное заседание Совбеза, высказался во время вручения верительных грамот послам по ряду внешнеполитических моментов. Любопытно, что в тот же день Макрон был в Китае, безуспешно пытаясь склонить непреклонного Си Цзиньпина на свою сторону, а союзники до поздней ночи сверяли часы.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Те события, которые произошли. Те события, которые разворачиваются рядом с нами в Украине и Европе, требуют уточнения этих вопросов. Касаемо другой составляющей, я бы, наверное, отметил следующее. Это координация политических шагов. Почему об этом приходится говорить? Война информационная, война идеологическая, война политическая идет на всех фронтах. И вот здесь именно координация деятельности и координация усилий союзников в области политической может позволить предотвратить определенные шаги западных государств, наших противников по отношению к Союзному государству.

Почему-то самой популярной версией темы номер один для обсуждения двумя президентами считают именно ядерное оружие. Этот вопрос в разных формулировках задавали всем членам белорусской делегации. Александру Лукашенко досталась такая формулировка. Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить. Подробнее.

Сам же Президент Беларуси охарактеризовал обсуждаемые темы как «закрытые» и, добавив такую характеристику, породил еще больше конспирологических мнений. Вы ходом переговоров довольны? Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну а почему не доволен? Приняли по всем вопросам решения.

Доволен, судя по всему, оказался и его российский коллега. Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции». Читать здесь.

И как бы ни пытались отдельные деятели обесценить белорусские компетенции, не считаться с ними уже не получится.

Александр Козлов, кандидат экономических наук:

Прежде чем что-то производить, нужно научиться это делать. Это должны быть кадры, должны быть люди, ученые. У нас это есть, а уже остальное все приложится. Наука развивается. Вспомните такие примеры: какого вес был телефон 25 лет назад, ну 30 лет назад? Килограммы, а сегодня мы имеем граммы. За счет чего? За счет того, что никель-кадмий заменили литий-ион. Сейчас новая тематика: графеноподобные материалы. Может быть, какие-то прорывы будут принципиальные, что изменит подходы к чипостроению. Вот в этом направлении если мы прорвемся, это будет существенный вклад. Догоняющая модель – это не для нас.

Интересно, что само заседание высшего Госсовета заняло не более двух часов. Сами президенты еще накануне охарактеризовали его как итоговое на данном этапе. Выходит, даже по самым неудобным вопросам удалось найти компромисс. Путин: Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в военно-технической сфере.