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Новости по тегу #Николай Бузин

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте
30 сентября 2026 13:40

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте

Насколько белорусы удовлетворены качеством интернета? Показываем результаты масштабного соцопроса
23 сентября 2026 13:43

Насколько белорусы удовлетворены качеством интернета? Показываем результаты масштабного соцопроса

Именно человек в основе политики нашего государства – Бузин рассказал об обновлении Директивы №1
09 сентября 2026 16:37

Именно человек в основе политики нашего государства – Бузин рассказал об обновлении Директивы №1

«Попытка переложить проблемы на чужие плечи»: Бузин о модели НАТО 3.0
19 июля 2026 19:30

«Попытка переложить проблемы на чужие плечи»: Бузин о модели НАТО 3.0

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»
18 июля 2026 18:03

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»

Развитие искусственного интеллекта. В НАН Беларуси разработали модельный закон о технологиях ИИ
16 июля 2026 17:20

Развитие искусственного интеллекта. В НАН Беларуси разработали модельный закон о технологиях ИИ

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков
05 июля 2026 18:01

Дети и соцсети: планирует ли Беларусь вводить возрастной ценз для подростков

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно
05 июня 2026 14:08

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно

Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение в Беларуси
27 мая 2026 07:15

Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение в Беларуси

Окучить весь мир не получится! Ераносян рассказал о реальных возможностях Трампа
19 апреля 2026 19:46

Окучить весь мир не получится! Ераносян рассказал о реальных возможностях Трампа

В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум
16 апреля 2026 10:41

В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»
27 марта 2026 06:13

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»