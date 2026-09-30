Новости по тегу #Николай Бузин

Очередную блокировку видиохостингом Youtube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации.
Данные показывают: подавляющее большинство жителей страны – почти 60 % – оценивают положительно. При этом лишь каждый пятый говорит об идеальной скорости передачи данных, а большинство опрошенных все-таки отмечает мелкие и редкие сбои, но называют их не критичными.
За реализацию новых требований Директивы отвечают правительство и местные власти. При этом главный надзор за исполнением документа возложен на прокуратуру.
«Этот саммит НАТО – это как раз закрепление обязательств сторон по дальнейшему распределению финансового бремени в рамках этой организации».
«НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем», – отметили в студии.
Как не дать технологиям превратить нашу жизнь в цифровой хаос? И где та черта, за которой умные машины перестают помогать и начинают разрушать?
Вопрос ограничений пользования соцсетями для подростков затронули в программе «Суровый взгляд».
Официальное открытие масштабного праздника ожидаем вечером, но в течение дня уже проходят различные мероприятия.
Сегодня в Беларуси в мире и дружбе живут представители более чем 140 национальностей и 25 религиозных конфессий.
«У Трампа нет никакого другого способа заявить о чем-то более престижном и великом. Он все хочет, но сколько у него лет? У Трампа остался максимум год»,
Форум рассчитан на два дня. Завтра участники продолжат работу и дискуссии.
Новшества позволят упростить общение граждан с государственными органами, что значительно повысит качество жизни людей.
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