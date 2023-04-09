«Способствует эскалации». Военный аналитик из Венгрии о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Американцы давно практикуют размещение ядерного оружия на территории стран-союзниц. Может ли это быть причиной сдержанной реакции Вашингтона на решение разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси? Тогда почему некоторые европейские государства настолько этим обеспокоены?

Атилла Демко, военный аналитик, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Венгрии:

Это часть политики США, однако Россия изменила статус-кво в ответ на действия Литвы и Польши. Американцы обеспокоены изменением этого статуса-кво. Надежда Сасс:

Как вам известно, Польша начала беспрецедентное в современной истории наращивание военной мощи. Естественно, Беларусь воспринимает это как стратегическую угрозу. Учитывая разницу в территории и населении между этими двумя странами, является ли оправданной симметричная реакция путем размещения ядерного оружия? Атилла Демко:

Я не уверен, что есть какая-то угроза Беларуси касательно наращивания Польшей вооружения с 2014 года. Я считаю, что сейчас конфликт эскалируется. И я считаю, что это обратный шаг со стороны России. Естественно, я понимаю, что некоторые страны видят этот шаг как недружественный и как эскалирующий ситуацию. И, к сожалению, это все-таки способствует эскалации.