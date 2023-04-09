«Способствует эскалации». Военный аналитик из Венгрии о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Американцы давно практикуют размещение ядерного оружия на территории стран-союзниц. Может ли это быть причиной сдержанной реакции Вашингтона на решение разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси? Тогда почему некоторые европейские государства настолько этим обеспокоены?
Атилла Демко, военный аналитик, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Венгрии:
Это часть политики США, однако Россия изменила статус-кво в ответ на действия Литвы и Польши. Американцы обеспокоены изменением этого статуса-кво.
Надежда Сасс:
Как вам известно, Польша начала беспрецедентное в современной истории наращивание военной мощи. Естественно, Беларусь воспринимает это как стратегическую угрозу. Учитывая разницу в территории и населении между этими двумя странами, является ли оправданной симметричная реакция путем размещения ядерного оружия?
Атилла Демко:
Я не уверен, что есть какая-то угроза Беларуси касательно наращивания Польшей вооружения с 2014 года. Я считаю, что сейчас конфликт эскалируется. И я считаю, что это обратный шаг со стороны России. Естественно, я понимаю, что некоторые страны видят этот шаг как недружественный и как эскалирующий ситуацию. И, к сожалению, это все-таки способствует эскалации.
Надежда Сасс:
На самом-то деле, Вадим, как вы считаете, насколько вообще справедливо говорить о том, что это Россия идет на эскалацию конфликта?
Вадим Боровик, политолог:
В политике слово «справедливо» отсутствует. Всегда есть понятия целесообразно, выгодно. И делают кто? Те, кто могут себе позволить совершить те или иные действия, в ответ не получив асимметричной реакции. Посмотрите, когда даже по Карибскому кризису договорились. Мы убрали из Кубы вооружения, они должны были снять боеголовки в Турции. В последующем они их поставили на место. То есть они свои обязательства не выполнили. Для чего вообще тактическое оружие США было в Европе? Поскольку организация Варшавского договора существенно превосходила по численности.
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