«21 год тюрьмы». Суд в Словакии вынес приговор стрелку за покушение на Фицо

В Словакии специализированный суд приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу к 21 году лишения свободы за покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Об том пишет РИА Новости.

Суд признал его действия террористическим актом.

15 мая 2024 года Цинтула открыл огонь по Фицо во время встречи с гражданами в Гандлове. Премьер получил ранения, а нападавший был задержан на месте. Судебное разбирательство началось в июле. Прокуратура утверждала, что целью нападения была смена власти, в то время как защита настаивала, что атака была направлена лично против Фицо и не носила террористического характера.

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