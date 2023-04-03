«Приходите поболеть за ребят». Губернатор Калужской области позвал Лукашенко на хоккейный матч

Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владислав Шапша прилетел в Беларусь с большой делегацией. Это говорит о серьезных намерениях партнеров. Тем более что Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России.

Делегация представительная. Вместе с руководством региона бизнес-круги. Впрочем, так поступают многие губернаторы. Владислав Шапша захватил с собой еще и два коллектива. Театральный и спортивный.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области (Россия):

Просим вас поддержать нашу инициативу. И, если есть такая возможность, обсудить ее по организации встречного рейса белорусских компаний в Калугу. Это огромным спросом сегодня пользуется у наших жителей. С любезного согласия организаторов мы взяли с собой в поездку труппу драматического театра. Этот спектакль пройдет сегодня в Минске. Мы взяли с собой юношескую хоккейную команду. И завтра состоится хоккейный матч юниоров Беларуси и Калуги. Если получится, приходите поболеть за ребят. Детский спорт мы поддерживаем очень активно. Тщательно подбираем тренеров, спортшколы оснащаем, закупаем современную экипировку. И для ваших лыжников и хоккеистов привезли в подарок лыжи, клюшки собственного калужского производства. Будем рады, если они вам понравятся. Сами пользуемся ими очень активно.

Театральные традиции Калуги с богатой историей. А правительственная делегация собирается сходить в наш Белорусский государственный академический театр. Запланировано и посещение Брестской крепости.

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