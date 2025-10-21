Дуров хочет купить украденные ценности из Лувра и отдать их в Абу-Даби

Павел Дуров, основатель Telegram, заявил в социальной сети X, что готов выкупить драгоценности, украденные из Лувра в Париже, и передать их в Лувр Абу-Даби, подчеркнув, что из этого музея никто ничего не крадет. Об этом пишет РИА Новости.

Он также назвал ограбление признаком упадка Франции, обвинив власти в том, что они отвлекают общество от реальных проблем.

«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал Дуров.

По сообщениям французской прессы, 19 октября четверо грабителей проникли в Лувр через окно, используя лестницу и автомобильный подъемник. Они вырезали стекло и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших императрицам.

Преступники скрылись на скутерах, и, по словам министра внутренних дел, среди них могли быть иностранцы. Лувр остается самым посещаемым музеем в мире, несмотря на инцидент.

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