«Качество информации улучшилось». Лукашенко поблагодарил внешнюю разведку России за техническое оснащение

Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если с Иваном Тертелем главнокомандующий держит связь постоянно – время неспокойное, то с Сергеем Нарышкиным вопросы безопасности предыдущий раз обсуждали в октябре 2020-го. С тех пор оказываемое давление извне как на Беларусь, так и на Россию только усилилось. Ситуация требует соответствующей реакции. Подробности у политического обозревателя Евгения Пустового.

Снег в апреле не часто, как и такие встречи. Впрочем, подобные события не принято анонсировать. 4 апреля глава государства встретился с руководителями сразу двух спецслужб: белорусского КГБ и Службой внешней разведки России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приветствую! Как всегда, стройный, подтянутый, спортивный. Наши специальные службы в одном строю. Это особо подчеркнет глава государства. Понятно, корпоративность присутствовала всегда. Но сейчас ведомства стали сотрудничать еще активнее и охотнее.