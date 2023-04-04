«Качество информации улучшилось». Лукашенко поблагодарил внешнюю разведку России за техническое оснащение
Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И если с Иваном Тертелем главнокомандующий держит связь постоянно – время неспокойное, то с Сергеем Нарышкиным вопросы безопасности предыдущий раз обсуждали в октябре 2020-го. С тех пор оказываемое давление извне как на Беларусь, так и на Россию только усилилось. Ситуация требует соответствующей реакции.
Подробности у политического обозревателя Евгения Пустового.
Снег в апреле не часто, как и такие встречи. Впрочем, подобные события не принято анонсировать. 4 апреля глава государства встретился с руководителями сразу двух спецслужб: белорусского КГБ и Службой внешней разведки России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствую! Как всегда, стройный, подтянутый, спортивный.
Наши специальные службы в одном строю. Это особо подчеркнет глава государства. Понятно, корпоративность присутствовала всегда. Но сейчас ведомства стали сотрудничать еще активнее и охотнее.
Александр Лукашенко:
Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете прежде всего в переоснащении и оснащении нашей службы. Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось. Это прежде всего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
Я хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный, взаимный интерес. Что-то есть посильнее у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействие в целях выявления и предупреждения тех внешних угроз, которые стоят перед двумя нашими странами, перед Союзным государством Республики Беларусь и Российской Федерацией. И в общем у нас довольно серьезные планы в этом направлении.
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