Азарёнок: Христос воскреснет и выжжет своим светом всю змагарскую, бандеровскую, западную ложь!

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вход Господень в Иерусалим. Осанна в вышних – кричали ему люди. Очень скоро они будут кричать – распни его. Очень скоро все предадут, кроме малого числа избранных. Но сейчас – устилают путь ослику пальмовыми ветвями. Благословен грядый во имя Господне. Свершается потаенное. В Кафедральном соборе Воскресения Христова в Подгорице заплакала Божья Матерь – икона, которую подарил этому храму Святейший Патриарх Кирилл. Плач стоит по всей земле. Охватило мир безумие. Подлое, злобное безумие. Ополчился бесноватый мир на Россию и на нас. Захватывают Церковь еретики и раскольники, убийцы и садисты. А откуда пошла эта ересь? Послушайте Никиту Михалкова.

Все епископы Украинской автокефальной православной церкви, которые в 2018 году вошли в состав ПЦУ, то есть Православной церкви Украины, и сам Томос, полученный Украиной в 2019 году, имеют на себе как бы благодать чекалинского преемства.

А почему мы говорим об этом человеке? Послушайте его биографию. Он родился в Туле, пытался принять постриг в Даниловом монастыре в Москве. Ему было отказано. Потом он пытался присоединиться к РПЦ за границей, предоставляя ложные сведения о своей хиротонии. В 1988 году его выгнали из РПЦ окончательно. А почему? Почему его отлучили? А он в 1986 году был арестован за педофилию. А после условно-досрочного освобождения вернулся в родную Тулу, откуда обманом увез 9-летнего мальчика в Австралию. Думаю, не нужно объяснять, для чего он это сделал.

А Австралии Винсент Берг, такое имя взял себе Виктор Чекалин в Австралии, был судим за мошенничество и снова за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. То есть этот человек, которые никогда не получал ни рукоположения в иереи, ни рукоположения в епископы, который был отлучен, мошенник, уголовник, педофил, стоял у истоков раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви.